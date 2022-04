Peking (ots/PRNewswire) -Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec" oder "das Unternehmen") veranstaltete am 28. März in Peking per Webinar seine Jahresbilanzkonferenz 2021. Gemäß den International Financial Reporting Standards beliefen sich der Umsatz und die sonstigen betrieblichen Erträge von Sinopec im Jahr 2021 auf 2,74 Billionen CNY (431,50 Milliarden USD), wobei der den Aktionären des Unternehmens zurechenbare Gewinn 71,975 Milliarden CNY (11,33 Milliarden USD) erreichte, was einem Wachstum von 115,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies war die beste Betriebsleistung von Sinopec in den letzten zehn Jahren.Im Laufe des Jahres wurde eine Dividende von 0,47 CNY pro Aktie ausgeschüttet, was einer Ausschüttungsquote von 80 Prozent entspricht. Auf der Grundlage des gewichteten durchschnittlichen Aktienkurses im Jahr 2021 erreichte die Dividendenrendite der A-Aktien 10,8 Prozent und der H-Aktien 14,3 Prozent.Angesichts der Covid-19-Pandemie und eines komplexen makroökonomischen Umfelds konzentrierte sich Sinopec im Jahr 2021 unter anderem auf die Förderung einer qualitativ hochwertigen Produktion und eines qualitativ hochwertigen Betriebs, auf eine transformative Entwicklung, technologische Innovation, Managementreformen sowie Risikoprävention und -kontrolle, um einen soliden Start im Einklang mit Chinas "14. Fünfjahresplan" zu erreichen. Insgesamt haben sich die verschiedenen Geschäftsbereiche von Sinopec positiv entwickelt, mit bemerkenswerten Erfolgen in:- Erhöhung der vorgelagerten Öl- und Gasreserven;- Ausweitung der Raffineriegröße und der Wettbewerbsvorteile;- Kontinuierliche Steigerung des Absatzes und des Betriebsumfangs von raffiniertem Öl;- Mit innovativer und technologischer Unterstützung die Führung voll ausspielen.In der Zwischenzeit konzentrierte sich Sinopec auch auf die Entwicklung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspekten (ESG), wobei der Vorstand einen vielfältigeren Hintergrund hat. Das Unternehmen reagiert aktiv auf die Herausforderungen des Klimawandels, indem es energisch Energie spart, die Umweltverschmutzung und den Kohlenstoffausstoß reduziert und die Olympischen Winterspiele und Paralympics 2022 in Peking unterstützt.Ma Yongsheng, Präsident von Sinopec, merkte an, dass Sinopec seine Vorteile bei der Integration von Marketing, Marke, Technologie und Talent voll ausspielen wird, um unbeirrt auf das Ziel hinzuarbeiten, ein weltweit führendes Unternehmen für saubere Energie und Chemie zu werden und einen größeren Wert für Aktionäre und die Gesellschaft zu schaffen."Mit Blick auf die Zukunft wird Sinopec die Energiewende und die Transformation der gesamten Branche aktiv und konstruktiv angehen, eine weltweit führende Entwicklungsstrategie umfassend umsetzen und den 14. Fünfjahresplan und das langfristige Ziel 2035 kontinuierlich optimieren, um eine hochwertige, nachhaltige Entwicklung zu erreichen", sagte Ma.Sinopec hat sich bei der Umsetzung seiner neuen Entwicklungsstrategie fünf Schwerpunkte gesetzt und strebt nach:- Verbesserung der Unternehmensführung: Sinopec wird die Integration von Risikokontrolle, interner Kontrolle und Compliance-Management vorantreiben, um die Risiken in den Bereichen Sicherheit, Umweltschutz, Betriebsführung und mehr streng zu kontrollieren. Sinopec wird ESG auch weiter in die Produktion, den Betrieb und die Entwicklung integrieren, um die Effizienz der Unternehmensführung zu verbessern.- Umsetzung einer innovationsorientierten Entwicklungsstrategie: Sinopec wird eine Wiege für originäre Technologien schaffen, um die Entwicklung und Anwendung fortschrittlicher Technologien für Öl- und Gasressourcen zu fördern, technologische Durchbrüche in den Bereichen Ölraffination, High-End-Chemikalien und neue Materialien, moderne Kohlechemikalien, neue Energie und mehr zu betonen und die Entwicklung von Schlüsseltechnologien, gemeinsamen Technologien und Spitzentechnologien in der Branche zu stärken.- Ausbau der Energieversorgungskapazitäten: Sinopec unternimmt größere Anstrengungen bei der Erkundung und Erschließung von Erdöl und Erdgas, um wichtige Durchbrüche und Entdeckungen von Schieferöl und -gas zu erzielen, die koordinierte Entwicklung von Erdgasförderung, -versorgung, -speicherung und -vertrieb voranzutreiben, die inländischen Erdöl- und Erdgasreserven mit einem stetigen Produktionswachstum zu erhalten und aktiv und kontinuierlich neue Energiegeschäfte wie z. B. die Wasserstoffenergie zu entwickeln. Sie wird die Fähigkeit zur Unterstützung des internationalen Handels stärken, die globale Ressourcenzuteilungskapazität verbessern und den Aufbau eines komplementären Multienergie-Energieversorgungssystems erkunden.- Förderung der Modernisierung von Raffinerie- und Chemieunternehmen: Sinopec hat sich zum Ziel gesetzt, die Ölraffination zu optimieren und die Chemietechnik auszubauen und zu stärken, um den Fortschritt bei der Umwandlung von Rohöl in Chemikalien und bei Erdölderivaten zu beschleunigen, die Entwicklung des Chemiegeschäfts im mittleren und oberen Segment zu fördern und eine groß angelegte, integrierte und intelligente Raffinerie- und Chemietechnikbasis von Weltrang aufzubauen.- Aufbau grüner und kohlenstoffarmer Wettbewerbsvorteile: Um die Beziehung zwischen Entwicklung und Emissionsreduzierung zu koordinieren, setzt Sinopec die Optimierung seiner Industrie- und Energienutzungsstrukturen fort und verbessert die Energieeffizienz, um in der Branche Maßstäbe zu setzen. Sinopec hat auch die Forschung und Entwicklung von umweltfreundlichen, kohlenstoffarmen Technologien beschleunigt und verwendet dabei das Sinopec Qilu-Shengli-Ölfeld CCUS-Projekt (https://www.prnewswire.com/news-releases/sinopec-completes-chinas-first-megaton-scale-carbon-capture-project-301471112.html) als Grundlage.Weitere Informationen finden Sie hier: Sinopec (http://www.sinopec.com/listco/en/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1777708/image.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpgPressekontakt:PR-Team von Sinopec,zixuanz@outlook.comOriginal-Content von: Sinopec International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76523/5186001