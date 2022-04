REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger' zum Verteidigungsministerium:

"Deutschland sei in der neuen Realität angekommen, sagt sie. Deutschland wohl schon, aber sie auch? Noch ist es zu früh, den Stab über sie zu brechen. Denn zugegeben, Dienstgradabzeichen und das Dickicht der Abkürzungen und Nato-Akronyme mögen verwirren. Doch Schlafmützigkeit und die Methode "trial and error" ("Versuch und Irrtum") vermitteln nicht den Eindruck, mit dieser Ministerin auf der sicheren Seite zu stehen und bestens für die Zukunft aufgestellt zu sein. Dafür sind Zeiten, in denen es um einen blutigen Krieg in der Nachbarschaft geht, ungeeignet."/yyzz/DP/he