Hamburg (ots) -Erstmals vor einer Landtagswahl im Norden lädt der NDR zu einem Triell ein: Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) trifft am Dienstag, 26. April, um 21.00 Uhr im NDR Fernsehen auf Monika Heinold (Bündnis 90/Die Grünen) und Thomas Losse-Müller (SPD). Die grüne Finanzministerin und der SPD-Spitzenkandidat wollen den seit 2017 regierenden Ministerpräsidenten bei der Landtagswahl am 8. Mai ablösen. Die Umfragen versprechen eine spannende Wahl, bei der es neben der Fortsetzung der Jamaika-Koalition rechnerisch für mehrere Bündnisse reichen könnte. Wer überzeugt die Wählerinnen und Wähler in Schleswig-Holstein am meisten? Den Schlagabtausch der drei Kandidierenden im Norwegenkai in Kiel moderieren NDR Chefredakteur Andreas Cichowicz und Julia Stein, Landespolitikchefin des NDR in Kiel.Die drei anderen Parteien mit aussichtsreichen Chancen, im Landtag vertreten zu sein, stehen in einem weiteren Triell Rede und Antwort. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP), Jörg Nobis (AfD) und Lars Harms (SSW) treffen von 18.00 bis 19.00 Uhr aufeinander. Moderiert wird dieses Triell von Susanne Stichler und Stefan Böhnke.