DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 1. April

=== 07:30 DE/Baader Bank AG, ausführliches Jahresergebnis, Unterschleißheim 08:00 DE/Baugenehmigungen Januar *** 08:30 CH/Verbraucherpreise März PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+2,2% gg Vj 09:00 DE/Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir, Teilnahme (virtuell) an der Agrarministerkonferenz; 13:30 PK *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 56,8 zuvor: 58,3 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,8 1. Veröff.: 54,8 zuvor: 57,2 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,6 1. Veröff.: 57,6 zuvor: 58,4 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 1. Veröff.: 57,0 zuvor: 58,2 *** 10:00 EU/Gipfeltreffen EU-China (per Videokonferenz); ca 15:00 PK *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 1. Veröff.: 55,5 zuvor: 58,0 *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone März (Vorabschätzung) PROGNOSE: +2,0% gg Vm/+6,9% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+5,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,4% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,7% gg Vj 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Gespräche mit Spitzenverbänden der Wirtschaft; ab 14:30 mit kommunalen Spitzenverbänden und zuständigen Ministern über die Folgen des Ukraine- Kriegs, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Online-HV *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten März Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +490.000 gg Vm zuvor: +678.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,7% zuvor: 3,8% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,40% gg Vm zuvor: +0,03% gg Vm 15:05 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Prairie State College Foundation, Chicago *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,5 1. Veröff.: 58,5 zuvor: 57,3 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 59,0 Punkte zuvor: 58,6 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben Februar PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm - EU/Ratingüberprüfungen für Bulgarien (Moody's), Italien (Moody's), Polen (S&P), Türkei (S&P) ===

