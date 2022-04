Ina Invest Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien

Glattpark (Opfikon), 01. April 2022 - Am Mittwoch, 30. März, hat Ina Invest die bereits 2021 angekündigte und beurkundete Akquisition der Liegenschaft an der Rue du Grand-Pré 54-58 in Genf erfolgreich abgeschlossen. Der Kaufpreis beläuft sich auf CHF 60.5 Millionen. Mit dem Kauf erweitert die Gesellschaft ihr Portfolio um eine Bestandesimmobilie an Zentrumslage: Nur zehn Minuten vom Bahnhof Genf-Cornavin und rund fünfzehn Minuten vom Flughafen Genf entfernt, erhält die Liegenschaft von WüestPartner die Höchstnote «5.0 Excellent» im Standort-Rating. Das Grundstück erstreckt sich über drei Parzellen mit einer Gesamtfläche von 2'821m2. Die Gebäude mit einer derzeitigen Nettomietfläche von 6'356m² sind vermietet und umfassen 95% kommerzielle Nutzungen sowie 5% Wohnen. Sie erwirtschaften einen aktuellen jährlichen Soll-Bruttomietertrag von über CHF 2 Millionen. Dank ihrer hervorragenden Lage in einer Mischzone, die 100% Wohnen erlaubt, bietet die Immobilie Entwicklungspotenzial: Mittels Aufstockung und Erschliessung der Ausnützungsreserve im Innenhof der Liegenschaft wird Ina Invest die Nutzfläche in den kommenden Jahren um mehr als 1'500m2 auf insgesamt über 7'800m2 erhöhen. Davon werden Wohnungen künftig rund 45% ausmachen, der Rest wird weiterhin kommerziell genutzt. Die Akquisition steht im Einklang mit der Strategie von Ina Invest und ihrer Ausrichtung auf flexibel nutzbare Immobilien. Ina Invest CEO Marc Pointet: «Wir schreiben an der Rue du Grand-Pré die Geschichte von Ina Invest mit einer nachhaltigen Transformation weiter und entwickeln in einer gemischt genutzten Zone voller Leben eine vielseitige, hybride Immobilie, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt.» Mittels einer nachhaltigen Transformation entwickelt Ina Invest an der Rue du Grand-Pré eine vielseitige, hybride Immobilie, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Nur zehn Minuten vom Bahnhof Genf-Cornavin und rund fünfzehn Minuten vom Flughafen Genf entfernt, erhält die Liegenschaft von WüestPartner die Höchstnote «5.0 Excellent» im Standort-Rating. Kontakt für Investoren und Analysten

