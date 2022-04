Berlin (ots) -Nichts geht mehr. Die Einreichungsphase für den Deutschen Podcast Preis 2022 ist beendet. Mit 1.022 eingereichten Podcasts in sieben Kategorien erzielt die Bewerbungsphase in diesem Jahr einen neuen Rekord. Nun starten die heiße Nominierungsphase und das begehrte Publikums-Voting. Das Beste: Die Gewinnchancen sind 2022 höher als je zuvor. Denn die Hörer:innen haben erstmals die Möglichkeit, ihren Lieblingspodcast auf www.deutscher-podcastpreis.de in einer der vier Subkategorien zu wählen: Wissen, Nachrichten & Politik, Comedy oder Lifestyle. Damit haben alle eingereichten Podcasts die Chance, einen von nunmehr vier Publikumspreisen zu gewinnen. Darüber hinaus zeichnet die Crowd-Jury aus Fachleuten der Audio- und Podcast-Branche die Besten in sieben Kategorien aus. Die Verleihung des 3. Deutschen Podcast Preises findet am 23. Juni feierlich in Berlin statt."Die Podcast-Szene ist weiter im Aufwind. Und mit einem neuen Einreichungsrekord ist beim Deutschen Podcast Preis in diesem Jahr wieder alles vertreten. Von den bekannten bis hin zu den kleineren, unabhängigen Produktionen, ist die ganze Bandbreite dabei. Und wir haben den Macher:innen und Hörer:innen zugehört und ihr Feedback aufgenommen. Das Resultat: Es gibt nun vier Subkategorien beim Publikumspreis - Wissen, Nachrichten & Politik, Comedy und Lifestyle. Das heißt, die Podcaster:innen haben noch mehr Chancen, einen Preis zu gewinnen - für mehr Vielfalt und Abwechslung", sagt Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale, Berlin.Die Bandbreite der Themen kennt dabei keine Grenzen. Denn Podcasts sind viel mehr als das bloße Aufzeichnen von Gesprächen auf Tonspur: Sie bieten kreative, sprachliche und gestalterische Herausforderungen und Chancen für die Macher:innen. Der Deutsche Podcast Preis gibt diesem Genre einen Rahmen, der die Themenvielfalt der unterschiedlichen Angebote widerspiegelt und für noch mehr Hörer:innen und Medien wahrnehmbar macht.Die Einreichungen 2022 pro Kategorie im ÜberblickInsgesamt wurden 1.022 Podcasts in sieben Kategorien eingereicht.- Beste:r Newcomer:in 198- Bestes Skript/Beste:r Autor:in 81- Beste:r Interviewer:in 163- Bestes Talk-Team 166- Beste Produktion 91- Beste journalistische Leistung 107- Bester Independent Podcast 216Startschuss für das Publikums-Voting: ab sofort bis zum 8. Mai 2022Alle eingereichten Podcasts haben im Publikums-Voting die Chance, zum Publikumsliebling gewählt zu werden, denn jede:r kann auf www.deutscher-podcastpreis.de eine Stimme für ihren bzw. seinen Lieblingspodcast abgeben. Und zwar pro Subkategorie, also insgesamt vier Votes. Schirmherr des Publikums-Votings ist der PodcastVerein. Die Initiative aus dem Ruhrgebiet engagiert sich seit Jahren für eine vielfältige Podcast-Community, unterstützt die Vernetzung und fördert den Nachwuchs der deutschsprachigen Podcast-Szene.Die Crowd-Jury: mehr als 200 Köpfe mit Expertise aus unterschiedlichen DisziplinenDer Vielschichtigkeit der Podcast-Szene und ihres Outputs wird beim Deutschen Podcast Preis mit einer Crowd-Jury Rechnung getragen. Besetzt ist sie mit Fachleuten, die beruflich oder privat eng mit der Audio-Branche verbunden sind. Ausgewählte Podcaster:innen, Producer:innen, Moderatorinnen und Moderatoren, Redakteurinnen und Redakteure, Fach-Journalistinnen und -Journalisten, Autorinnen und Autoren, Herausgeber:innen und andere Persönlichkeiten werden die eingereichten Podcasts in einem zweistufigen Jurierungsprozess bewerten. Die Shortlists mit fünf Nominierten pro Kategorie werden im Mai 2022 bekannt gegeben.Nach der finalen Bewertung durch die Crowd-Jury werden die Gewinner:innen am 23. Juni 2022 verkündet und mit einer offiziellen Award-Verleihung in Berlin und in den Sozialen Medien gefeiert.# # #Über den Deutschen Podcast PreisEs ist eine starke Allianz aus den größten Firmen der Branche, die sich hier zusammengetan hat. Zum Kreis der Allianz gehören der Gattungsverband Radiozentrale, die Bertelsmann Podcast-Plattform AUDIO NOW, der Vermarkter RMS Radio Marketing Service, die ARD Audiothek, Deutschlandradio, der Musik- und Podcast-Streamingdienst Amazon Music, die Membership-Plattform Patreon, die Podcast-Plattform Podimo, die Plattform rund ums Thema Podcast Podcastbude, Axel Springer sowie die Amazon-Tochter Audible und die offene Podcast-Hosting-Plattform und Marktplatz Acast. Als Unterstützer:innen mit Produkt- und Dienstleistungen werden Ticketmaster, RØDE und zebra-audio.net dabei sein.Direkte Downloads finden Sie auf der Website unter: www.deutscher-podcastpreis.dePressekontakt:FREIBEUTER | PR & Social MediaChristian FischlerSchulterblatt 5820357 HamburgTel: +49 40 22 82 10 040Mail: cf@freibeuter.deOriginal-Content von: Deutscher Podcast Preis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154334/5186043