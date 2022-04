Goldman Sachs hat die Deutsche-Bank-Aktie neu die Bewertung aufgenommen und gleich ein Kursziel von 18,70 Euro ausgerufen. Im Gegensatz zum Konsens ist das viel, allerdings hat die Aktie in den letzten Wochen wieder einiges an Boden gut machen können. DER AKTIONÄR erklärt, warum sich Mutige die Papiere genauer ansehen sollten.Die russische Invasion in der Ukraine hat in den ersten Wochen vor allem Banktitel abstürzen lassen. Ähnlich wie am Gesamtmarkt ist es daher klar, dass auch dort die KGVs gesunken ...

