Bei der Aktie von Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) lief es zuletzt weiterhin sehr schwach. Auch der Wochenauftakt ist eher misslungen. Wobei am Montag dieser Woche das Minus in einem überschaubaren Rahmen geblieben ist. Aber es gibt erneut fundamentale Gründe, warum die Aktie von Beyond Meat mit großer Skepsis bepreist worden ist. Ein Analyst meldete sich zu Wort und gab wenig Grund zur Zuversicht. Genau das scheint ein sich wiederholendes Element bei dieser eigentlichen Wachstumsgeschichte zu sein. Beyond ...

