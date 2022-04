Mehrere Anbauregionen, insbesondere Cherson, Saporischschja und Odessa, sind Schauplätze heftiger Kämpfe oder wegen des Krieges für die Landwirtschaft unzugänglich.Kiew - Wegen des russischen Angriffskriegs könnte in der Ukraine nach Einschätzung der ukrainischen Regierung die Hälfte der jährlichen Ernte ausfallen. Die Erträge könnten in diesem Jahr um 25 oder sogar 50 Prozent sinken, erklärte Landwirtschaftsminister Mykola Solskyj in einem schriftlichen Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Das sei noch eine optimistische Prognose.

