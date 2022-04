- Die US-Indizes beendeten den gestrigen Handel niedriger, nachdem der russische Präsident Putin ein Dekret unterzeichnet hatte, wonach Zahlungen für Erdgas in Rubel zu erfolgen haben. Der S&P 500 fiel um 1,57%, der Dow Jones um 1,56% und der Nasdaq 100 um 1,54% - Die Aktien in Asien wurden am letzten Handelstag der Woche gemischt gehandelt. Der Nikkei fiel um 0,4%, der Kospi gab um 0,6% nach, der S&P/ASX 200 schloss mehr oder weniger unverändert, während die Indizes aus China höher ...

