Der Franken hat etwas von seiner Stärke am Vortag verloren und sich über Nacht sowohl zum Euro als auch zum Dollar leicht abgeschwächt.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag vor einer Flut wichtiger Konjunkturdaten unter der Marke von 1,11 US-Dollar notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1075 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Derweil hat der Franken etwas von seiner Stärke am Vortag verloren und sich über Nacht sowohl zum Euro als auch zum Dollar leicht abgeschwächt. Das Währungspaar EUR/

