DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In China bleiben die Börsen wegen des Quingming-Fests geschlossen.

DIENSTAG: In China und Hongkong bleiben die Börsen wegen des Quingming-Fests geschlossen.

TAGESTHEMA

Auf dem US-Arbeitsmarkt ist ein Ende des kräftigen Aufschwungs nicht in Sicht. Es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der die Benzinpreise in den USA auf ein Rekordhoch getrieben hat und die Belastung der globalen Lieferketten noch verstärken dürfte, Auswirkungen auf den US-Arbeitsmarkt und die Wirtschaftstätigkeit hat. Volkswirte erwarten, dass die Zahl der Beschäftigten im März um 490.000 gegenüber dem Vormonat zugenommen hat. Im Februar hatte der Zuwachs 678.000 betragen. Für die Arbeitslosenquote wird ein Rückgang auf 3,7 (Februar: 3,8) Prozent prognostiziert. Bei den Stundenlöhnen erwarten die Ökonomen ein Plus von 0,4 (0,0) Prozent gegenüber dem Vormonat.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten März Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +490.000 gg Vm zuvor: +678.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,7% zuvor: 3,8% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,40% gg Vm zuvor: +0,03% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,5 1. Veröff.: 58,5 zuvor: 57,3 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 59,0 Punkte zuvor: 58,6 Punkte 16:00 Bauausgaben Februar PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.540,50 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.910,00 +0,3% Nikkei-225 27.675,62 -0,5% Hang-Seng-Index 21.801,28 -0,9% Kospi 2.738,68 -0,7% Shanghai-Composite 3.275,24 +0,7% S&P/ASX 200 7.493,80 -0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Stimmung wird weiter dominiert vom Krieg in der Ukraine mit seinen Folgen für die Energiepreise und die globale Konjunktur sowie Inflationssorgen. Dazu kommen schwache Vorgaben der Wall Street. Erneut kommt leichte Unterstützung von den Ölpreisen, die nach dem kräftigen Rücksetzer am Vortag noch etwas weiter nachgeben. Dass in China nach den offiziellen auch der von Caixin privat ermittelte Einkaufsmanagerindex im März in den Kontraktion anzeigenden Bereich gesunken ist, überrascht nicht. Wegen der harten Lockdown-Maßnahmen in China war dies bereits erwartet worden. Für die Toshiba-Aktie geht es in Tokio um 6,3 Prozent nach oben, weil der Großaktionär Bain Capital ein Gebot für das Unternehmen erwägt.

US-NACHBÖRSE

Gamestop-Aktie reagierten mit einem knapp 17-prozentigen Kurssprung auf 194,69 Dollar auf die Ankündigung des Videospielehändlers, sich auf der Hauptversammlung die Zustimmung zu einem Aktiensplit einholen zu wollen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.678,35 -1,6% -550,46 -4,6% S&P-500 4.530,41 -1,6% -72,04 -5,0% Nasdaq-Comp. 14.220,52 -1,5% -221,76 -9,1% Nasdaq-100 14.838,49 -1,5% -233,05 -9,1% Donnerstag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 1,18 Mrd 0,93 Mrd Gewinner 1.348 1.420 Verlierer 2.042 1.906 unverändert 117 145

Sehr schwach - Das weiter nicht absehbare Ende des Kriegs in der Ukraine lastet auf der Stimmung. Daneben sprachen Händler aber auch von Abgaben zum Quartalsende. Die deutlich nachgebenden Ölpreise, die Entspannung für die Inflationsfront bedeuten, brachten keine Erleichterung. Unter den Einzelwerten sackten AMD um 8,3 Prozent ab. Barclays hatte die Aktie auf "Equalweight" abgestuft. Walgreens Boots Alliance verloren trotz guter Zahlen um 5,7 Prozent. Die Aussagen des Unternehmens hätten Sorgen hervorgerufen, dass das künftige Wachstum hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte, hieß es. Ein überraschend schwaches Ergebnis und ein enttäuschender Ausblick drückten den Kurs des Softwareunternehmens Uipath um 25,6 Prozent. Auch bei Expensify (-5,9%) enttäuschte der Ausblick und überschattete damit den über den Erwartungen liegenden Umsatz.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,31 +0,4 2,31 158,0 5 Jahre 2,44 +1,5 2,43 118,5 7 Jahre 2,42 -0,7 2,43 97,8 10 Jahre 2,33 -2,4 2,35 81,8 30 Jahre 2,45 -2,8 2,48 54,8

Mit den Anleiherenditen ging es weiter nach unten, außer am kurzen Ende. Die Teilnehmer griffen auf der Suche nach Sicherheit zu, hieß es. Im Blick stand erneut die Abflachung der Zinsstrukturkurve. Der Renditeabstand zwischen zwei- und zehnjährigen Titeln belief sich auf nur noch 2 Basispunkte. Am Dienstag war die Zinskurve kurze Zeit sogar invers, das heißt, zweijährige Anleihen rentierten höher als zehnjährige - ein Phänomen, das als Indikator einer Rezession gilt.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:23 % YTD EUR/USD 1,1070 +0,0% 1,1068 1,1168 -2,6% EUR/JPY 135,51 +0,6% 134,68 135,63 +3,5% EUR/GBP 0,8428 +0,0% 0,8424 0,8497 +0,3% GBP/USD 1,3135 -0,0% 1,3138 1,3144 -2,9% USD/JPY 122,39 +0,6% 121,69 121,44 +6,3% USD/KRW 1.215,35 +0,0% 1.215,13 1.211,25 +2,2% USD/CNY 6,3533 +0,2% 6,3400 6,3433 -0,0% USD/CNH 6,3581 +0,1% 6,3543 6,3514 +0,1% USD/HKD 7,8332 +0,0% 7,8323 7,8298 +0,5% AUD/USD 0,7476 -0,1% 0,7485 0,7483 +3,0% NZD/USD 0,6918 -0,2% 0,6934 0,6951 +1,3% Bitcoin BTC/USD 44.659,75 -2,4% 45.780,54 47.131,90 -3,4%

Weil ein Ende des Kriegs in der Ukraine noch immer nicht absehbar ist, verzeichnete der Dollar als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten Zulauf. Der Dollarindex stieg um 0,6 Prozent. Der Euro fiel deutlich unter 1,11 Dollar, nachdem die Gemeinschaftswährung im frühen Handel noch bis zu 1,1185 Dollar gekostet hatte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 98,85 100,28 -1,4% -1,43 +33,7%

Die Ölpreise fielen deutlich um rund 6 Prozent. Die USA wollen ab Mai bis zu 180 Millionen Barrel der staatlichen Ölreserven anzuzapfen, um die rekordverdächtig hohen Treibstoffpreise zu dämpfen - ein beispielloser Eingriff der Regierung in die Ölmärkte in einer Zeit der internationalen Krise. Die Opec+-Staaten beschlossen auf ihrer Konferenz am Donnerstag derweil, an ihrem Förderplan festzuhalten. Dieser sieht vor, die gemeinsame Fördermenge im Mai um 432.000 Barrel pro Tag zu erhöhen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.937,59 1.937,50 +0,0% +0,09 +5,9% Silber (Spot) 24,81 24,80 +0,0% +0,01 +6,4% Platin (Spot) 992,00 986,90 +0,5% +5,10 +2,2% Kupfer-Future 4,68 4,75 -1,5% -0,07 +5,1%

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

UKRAINE-BLOG

Wegen des russischen Angriffskriegs könnte in der Ukraine nach Einschätzung der ukrainischen Regierung die Hälfte der jährlichen Ernte ausfallen. Die Ukraine gilt wegen ihrer fruchtbaren Böden als Kornkammer Europas. Vor dem Krieg war das Land der weltweit viertgrößte Exporteur von Mais und auf dem besten Weg, der drittgrößte Exporteur von Weizen zu werden.

- Kanada hat sich dafür ausgesprochen, Russland wegen seines Kriegs gegen die Ukraine vom diesjährigen Gipfel der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer auszuschließen.

- Nach seinem Besuch in der Ukraine ist der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) nach Russland weiter gereist. Dort will er Gespräche mit hochrangigen Vertretern der russischen Regierung führen.

- Nach wochenlanger Besetzung haben die russischen Streitkräfte nach ukrainischen Angaben die Atomruine Tschernobyl verlassen.

CHINA -KONJUNKTUR

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor verringerte sich im MÄrz auf 48,1 (Februar: 50,4) Punkte. Das ist der niedrigste Stand in mehr als zwei Jahren. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

INDONESIEN

Die indonesischen Kernverbraucherpreise lagen im März 2,37 Prozent höher als im Vorjahr. Im Februar waren es 2,03 Prozent gewesen.

JAPAN - KFZ-ABSATZ

Der Kfz-Absatz in Japan ist im März zum Vorjahr um 14,8 Prozent rückläufig gewesen.

JAPAN - KONJUNKTUR

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 01, 2022 02:00 ET (06:00 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Die Stimmung unter Japans großen Herstellern hat sich in den drei Monaten bis März zum ersten Mal seit fast zwei Jahren verschlechtert. Zurückzuführen ist dies auf Sorgen über den Krieg in der Ukraine und höhere Energie- und Rohstoffpreise. Der Hauptindex für die Stimmung lag bei plus 14, gegenüber plus 17 bei Umfrage im Dezember, wie aus dem vierteljährlichen Tankan-Bericht der Bank of Japan hervorgeht. Ökonomen hatten einen Wert von 12 geschätzt.

CHINA VANKE

Die Immobilienverwaltungssparte von China Vanke hat einen Börsengang in Hongkong beantragt. Onewo Space-Tech Service plant, den Erlös zur Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit auf weitere Immobilienprojekte in Städte der ersten Liga sowie für Investitionen in oder den Erwerb von Unternehmen der Lieferkette des Sektors zu verwenden. Das Unternehmen machte weder Angaben zum Zeitplan für den Börsengang noch zur Höhe des angestrebten Erlöses.

FORD / GENERAL MOTORS

wird wegen der anhaltenden Chip-Knappheit kommende Woche die Produktion in einem Werk in Michigan, in dem Mustangs hergestellt werden, vorübergehend ruhen lassen. Auch General Motors Co. wird laut einem Bericht von Automotive News kommende Woche eine Produktionsstätte in Lansing, Michigan, wegen eines Teilemangels schließen, der allerdings nicht mit Chips zusammenhängt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2022 02:00 ET (06:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.