BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 175 (190) SEK - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ORANGE AUF 9 (10) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RECKITT AUF 9100 (8800) PENCE - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 4 (4,20) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 155 (165) PENCE - 'OVERWEIGHT'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 5,50 (5,40) EUR - 'NEUTRAL' CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 70 (74) EUR - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,30 (2,70) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 4,00 (3,30) EUR - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 23,00 (20,50) CHF - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 13,80 (16,00) EUR - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR YARA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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