Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 01.04.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 664 internationalen Medien
Kurschance am Freitag: Heute letzter Tag vor Gamechanger-Meldung?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0JK26 ISIN: SG1Q02920318 Ticker-Symbol: 95N 
Frankfurt
01.04.22
08:26 Uhr
0,051 Euro
+0,001
+2,00 %
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
Singapur
1-Jahres-Chart
THE PLACE HOLDINGS LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
THE PLACE HOLDINGS LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
THE PLACE HOLDINGS
THE PLACE HOLDINGS LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
THE PLACE HOLDINGS LIMITED0,051+2,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.