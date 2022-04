Powercell-Anteilseigner bekommen heute kräftig auf die Finger. Schließlich stürzt der Kurs rund zwei Prozent in die Tiefe. Damit verbilligen sich die Anteilsscheine auf nur noch 17,60 EUR. Geben die Bären nun dauerhaft den Ton an oder können die Bullen in Kürze zurückschlagen?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Powercell-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Powercell-Analyse einfach hier klicken.

Obwohl der heutige Tag keinen Anlass zur Freude gibt, ist technisch noch alles in Butter. Die nächste Hürde kann nämlich immer noch aus dem Stand genommen werden. So müsste die Aktie lediglich rund neunzehn Prozent klettern und würde neue Monatshochs ausbilden. Diese finale Hürde liegt bei 20,98 EUR. Die Entscheidung steht damit unmittelbar bevor.

Chancenaffine Anleger können diesen Rücksetzer nun selbstverständlich zum Einstieg oder Nachkauf nutzen. So gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...