von Markus Bußler, Euro am Sonntag Die Inflation gerät allmählich außer Kontrolle. Die Teuerung lag für den Monat Februar in den USA bei 7,9 Prozent. Es dürfte nicht überraschen, dass die US-Notenbank sich nun von der Aussage, die Inflation sei nur vorübergehend, distanziert und in der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...