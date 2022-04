Das Angebot an Gewerbe- und Großbatteriespeichern ist groß und breit gefächert, wie unsere Erhebung zeigt, ebenso das der Dienstleister für Investoren, Hersteller und Versicherer. Die Anbieter stellen sich für einen möglichen Durchbruch bei diesem Marktsegment auf. Eine Orientierungshilfe.Die Dynamik des Marktes für Gewerbe- und Großspeicher lässt sich weniger an Zubauzahlen, dafür aber bereits an Auftragsbüchern ablesen. Sowohl Geschäftsführer Thorsten Klöpper von Smart Power als auch sein Pendant von Tesvolt, Daniel Hannemann, blicken außerordentlich positiv in die Zukunft. Beide Firmen sind ...

