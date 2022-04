Das KI-Startup Colossyan hat eine Kampagne zum 1. April gestartet, mit der du deine Bekannten mit einem Deepfake-Video von Hide the Pain Harold in den April schicken kannst. Doch die Deepfakes von Colossyan können noch viel mehr. Wer kennt ihn nicht: Hide the Pain Harold. Mit seinem perfekten Lächeln und den gleichzeitig leidenden Augen eignen sich die Stockfotos des 76-jährigen Ungarn, der eigentlich Arató András István heißt und gelernter Elektroingenieur ist, als Steilvorlage für Memes. Diesen Umstand macht sich nun auch das in Berlin ansässige KI-Startup Colossyan mit ihrer Deepfake-Kampagne zum ersten April zunutze...

Den vollständigen Artikel lesen ...