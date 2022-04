PSP Swiss Property AG / Schlagwort(e): Immobilien

PSP Swiss Property kauft erstklassige Geschäftsliegenschaft in CBD-Genf



01.04.2022 / 09:34



Property News 1. April 2022 Im Rahmen der laufenden Portfoliooptimierung hat PSP Swiss Property in Genf eine Top-Liegenschaft gekauft und ein Entwicklungsprojekt verkauft. Rückwirkend per 1. Januar 2022 hat PSP Swiss Property für CHF 64 Mio. an bester Innenstadtlage in Genf die Geschäftsliegenschaft am Place de la Synagogue 3-5 & Rue Jean-Petitot 4-6 erworben. Diese repräsentative Liegenschaft verfügt über eine Nutzfläche von rund 2'700 m2, und dient mit 75% hauptsächlich der Büronutzung (übrige Flächen: Verkauf, Gastronomie, einem Gym und Lager). Das Objekt ist mittel- bis langfristig vollvermietet, Hauptmieterin ist der IWG-Brand «Signature», ein Coworking-Betreiber. Zudem wurde per 30. März 2022 das leicht periphere Entwicklungsprojekt an der Rue du Grand-Pré 54-58 für CHF 60.5 Mio. verkauft. Die beiden Transaktionen haben keinen unmittelbaren Einfluss auf die Ebitda- und Leerstandprognose, welche im Rahmen der FY21-Publikation am 22. Februar 2022 publiziert wurden. Am 3. Mai 2022 wird das Q1-2022-Resultat mit den üblichen Finanzinformationen publiziert. Erworbene Liegenschaft: Genf, Place de la Synagogue 3-5 & Rue Jean-Petitot 4-6 Weitere Informationen

Sam Schwarz, Transactions & Portfolio Steering · Tel. +41 (0)44 625 55 77 · Mobile +41 (0)79 137 93 49

Vasco Cecchini, CCO & Head IR · Tel. +41 (0)44 625 57 23 · Mobile +41 (0)79 650 84 32 PSP Swiss Property - führendes Schweizer Immobilienunternehmen

PSP Swiss Property besitzt ein Immobilienportfolio im Wert von CHF 9.1 Mrd. in den wichtigsten Schweizer Wirtschaftszentren und weist einen Börsenwert von CHF 5.1 Mrd. aus. Die 98 Mitarbeitenden verteilen sich auf die Standorte Basel, Genf, Zug und Zürich. PSP Swiss Property ist seit März 2000 an der Schweizer Börse, SIX Swiss Exchange, kotiert (Symbol: PSPN, Valor: 1829415, ISIN CH0018294154).

