DJ Premier Inn eröffnet mit neuem Hotel an der Congresshalle zweiten Standort in Saarbrücken - Premium-Economy-Hotel in bester Innenstadtlage mit 175 Zimmern - Bundesweit 37 Hotels in Betrieb

Saarbrücken/Frankfurt am Main (pts012/01.04.2022/09:15) - Premier Inn ist ab sofort mit zwei Hotels in der Landeshauptstadt des Saarlands vertreten: Am heutigen Freitag öffnet das Premier Inn Saarbrücken City Congresshalle seine Türen in bester Innenstadtlage. Das achtgeschossige Premium-Economy-Hotel verfügt über 175 Zimmer und 26 Stellplätze in der Tiefgarage. Im Erdgeschoss gibt es eine offene Lobby mit Bar, Restaurant und Lounge-Bereich.

Das auf dem begehrten Eckgrundstück an der Hafenstraße 49 gelegene Premier Inn dürfte Anlaufstelle für Geschäfts- wie Freizeitreisende gleichermaßen werden: Der Hauptbahnhof, die Congresshalle, die Fußgängerzone sind fußläufig vom Hotel aus zu erreichen und auch der beliebte Bürgerpark sowie das Saarufer laden Besuchende zur Promenade ein.

"Saarbrücken besticht mit ganz eigenem Charme", sagt Inge Van Ooteghem, Managing Director und Chief Operating Officer (COO) bei Premier Inn Deutschland. "Die Standortfaktoren Wirtschaft und Forschung, doch auch Natur, Genuss und Kultur sowie die Nähe zu Frankreich schaffen ein rundum einladendes Ambiente, welchem wir mit unseren beiden Hotels vor Ort gerecht werden möchten."

"Unser internationales Hotelteam steht bereit", betont Pia Minas-Cavdar, die als Multi-Site Hotel Manager für beide Premier Inn Hotels in Saarbrücken verantwortlich ist. "Wir haben Mitarbeitende aus allen Ecken dieser Welt, unter anderem aus Ägypten, Brasilien, der Dominikanischen Republik, Finnland, Ghana, Simbabwe und Thailand, und alle freuen sich, die ersten Gäste in Empfang zu nehmen." Die gebürtige Saarbrückerin und erfahrene Hotelmanagerin lebte selbst viele Jahre in London und in New York und hat Anfang des vergangenen Jahres bei Premier Inn angeheuert.

Das rund 1.200 Quadratmeter große Grundstück hatte die MAG Projektentwicklungs GmbH vor rund drei Jahren erworben und gemeinsam mit der Feuring Hotelconsulting GmbH, Mainz, entwickelt. Premier Inn hat einen 20-jährigen Mietvertrag unterschrieben. Die Eröffnung des Premium-Economy-Hotels findet nun, wie geplant, im Frühjahr 2022 statt.

Mit dem neuen Standort ist Premier Inn bundesweit mit 37 Hotels vertreten. Das Haus in Saarbrücken reiht sich ein in eine ganze Reihe an Neueröffnungen seit Beginn des Jahres ein, u.a. in Leipzig, Düsseldorf, Nürnberg, Braunschweig und Stuttgart. Aktuell bereitet die Hotelmarke aus Großbritannien die lang erwartete Eröffnung seines neuen Flagship-Hotels in Berlin am Alexanderplatz mit 403 Zimmern vor, das Ende April seine Türen für Gäste aus aller Welt öffnen wird.

Über Premier Inn Die Hotelmarke Premier Inn bietet Premium-Qualität zu Economy-Preisen. Im Vordergrund steht traumhaft guter Schlaf für Geschäfts- und Freizeitreisende in bester Lage. Nach einem herausragenden Start des ersten, auf TripAdvisor mehrfach ausgezeichneten Hotels in Frankfurt am Main stehen aktuell rund 40 Hotels in ganz Deutschland zur Verfügung. Insgesamt hat sich Premier Inn 78 Standorte mit rund 15.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert und ist damit auf dem besten Weg, bundesweit ein attraktives Hotelangebot zu schaffen. Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 820 Hotels und 80.000 Zimmern. Bei der Expansion führt die beliebte Hotelmarke ihre Erfolge aus dem Vereinigten Königreich fort und wurde z.B. als "Top Arbeitgeber Mittelstand 2021" von FOCUS Business und kununu ausgezeichnet. https://www.premierinn.de

Über Whitbread PLC Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub sowie thyme Bar + Grill. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es ist im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet. https://www.whitbread.com

Aussender: Premier Inn Deutschland Ansprechpartner: Katrin Kleinhans Tel.: +49 151 55067150 E-Mail: Katrin.Kleinhans@whitbread.com Website: www.premierinn.de

