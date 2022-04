Schauspieler, Umweltaktivist und UN-Umweltbotschafter soll World View dabei unterstützen, durch den Weltraumtourismus die Wertschätzung für die Erde neu zu entfachen

World View, das führende Unternehmen für Ballonfahrten in der Stratosphäre und Weltraumtourismus, gab heute bekannt, dass der Umweltaktivist, Schauspieler und UN-Umweltbotschafter Adrian Grenier zum Chief Earth Advocate ernannt wurde. In dieser neuen Rolle wird er die Mission von World View unterstützen, die Erde neu zu entdecken, neue Perspektiven auf den Planeten anzuregen und einen tieferen Respekt für den Planeten als einen lebenden Organismus zu fördern. Die heutige Ankündigung folgt auf den Einstieg des Unternehmens in den Markt für Weltraumtourismus und Weltraumforschung und bietet ein erschwingliches, langlebiges und zugängliches Weltraumerlebnis auf der Erde.

World View entwickelte sein Weltraumtourismus-Erlebnis auf der Grundlage des Geschäftszwecks des Unternehmens: World View dient der Anregung, Schaffung und Erforschung neuer Perspektiven für eine radikal verbesserte Zukunft. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass seine Erfahrung im Bereich Weltraumtourismus den Kunden eine atemberaubende Erlebnisreise bietet, von dem Aufenthalt in einem der Raumfahrtzentren von World View bis hin zu dem Aufenthalt am Rande des Weltraums. World View hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen transformativen Moment einer größeren Anzahl von Menschen zu ermöglichen, in dem Bewusstsein, dass dies zu einer wesentlich besseren Zukunft für unseren sensiblen Planeten führen könnte.

In seiner neuen Rolle wird Grenier mit den Führungskräften von World View zusammenarbeiten, um Strategien zu entwerfen und zu entwickeln, die sicherstellen, dass die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens mit Hilfe von globalen Partnerschaften, Programmen und Initiativen erreicht werden. Er wird außerdem zur Entwicklung der Umweltstrategie des Unternehmens beitragen und eine Schlüsselrolle dabei spielen, den Teilnehmern zu helfen, ihre individuelle Beziehung zum Planeten zu verstehen, während sie sich auf ihre Reise vorbereiten und diese reflektieren.

"Adrians Vergangenheit als Umweltaktivist spricht für sich selbst. World View freut sich, Adrian als unseren Chief Earth Advocate begrüßen zu dürfen. Unser Hauptziel ist es, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, die Schönheit der von uns bewohnten Erde zu erkennen, damit wir die Zukunft unseres eigenen Planeten radikal verbessern können. Adrian ist ein hervorragender Fürsprecher und wird uns bei unserer Mission helfen", sagte Ryan Hartman, Präsident und CEO von World View.

Der Umweltschutz steht schon lange im Mittelpunkt von Greniers sozialem Einsatz. Im Jahr 2017 half er dem UN-Umweltprogramm dabei, Clean Seas zu starten, eine Kampagne gegen die Plastikverschmutzung in den Meeren. Er unterstützte außerdem Wild for Life, eine Kampagne, die sich für den Schutz des Sägefisches einsetzt. Die von ihm mitbegründete Lonely Whale Foundation setzt sich dafür ein, Empathie für Meerestiere zu wecken und ein lebenslanges Engagement für die Gesundheit der Ozeane zu entwickeln. Die innovative StopSucking-Kampagne zielt darauf ab, die Verwendung von Einweg-Plastikstrohhalmen zu bekämpfen, die für die Meerestiere besonders gefährlich sind. Grenier unterstützt aktiv Organisationen, die sich auf die Veränderung von Gewohnheiten konzentrieren.

"Ich fühle mich geehrt, als Chief Earth Advocate von World View zu dienen. Die Partnerschaft gibt mir die Möglichkeit, meine Plattform zu nutzen, um mich für gesündere, regenerative Entscheidungen für die Erde einzusetzen. Der Weltraumtourismus ist ein spannendes Konzept, und die Tatsache, dass World View unsere Verbundenheit mit der Erde in den Mittelpunkt der Erkundung stellt, entspricht meinen persönlichen Werten. Gemeinsam werden wir in der Lage sein, den Planeten zu ehren und zukünftige Generationen zu ermutigen, besser mit dessen Ressourcen und Schönheit umzugehen", sagte Adrian Grenier, Chief Earth Advocate von World View.

World View Mission: Die Erde wiederentdecken

Das globale Weltraumtourismusprogramm von World View wird Anfang 2024 mit den ersten kommerziellen Flügen beginnen. Anders als alle anderen Weltraumtourismusunternehmen plant World View Flüge von hochmodernen Raumfahrtzentren, die sich an so berühmten Orten wie dem Grand Canyon und dem Great Barrier Reef befinden, und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, natürliche und vom Menschen geschaffene Wunder vom Boden und vom Rand des Weltraums aus zu erleben.

Die Flüge werden acht Teilnehmer und zwei Besatzungsmitglieder von World View in einem drucklosen Stratosphärenballon und einer unter Druck stehenden Raumkapsel auf eine Höhe von fast 23 miles (37 km) in die Stratosphäre bringen, für eine lebensverändernde Erfahrung, die sechs bis 12 Stunden dauern wird, mit einer durchschnittlichen Flugdauer zwischen sechs und acht Stunden. Die Teilnehmer werden vor Sonnenaufgang abheben, um den Sonnenaufgang über der Erde zu erleben, die Krümmung unseres Planeten zu sehen und die Dunkelheit des Weltraums zu erfahren. Sie werden eine Welt ohne Grenzen und ohne ethnische Zugehörigkeit sehen und die Schönheit, die Zerbrechlichkeit, die Geschichte und die Bedeutung der Gebiete, die die einzelnen Orte umgeben, sowie der Erde selbst erleben und in sich aufnehmen.

ÜBER WORLD VIEW

World View ist das führende Unternehmen für die Erforschung der Stratosphäre und hat sich die Aufgabe gestellt, die Menschheit dazu zu inspirieren, unseren Planeten ganz neu zu entdecken. Sowohl durch das selbst entwickelte Stratollite-Bildgebungsverfahren als auch durch die neu gegründeten Unternehmen für Weltraumtourismus und -erforschung will World View sein selbstgestecktes Ziel erreichen: den Wert unseres Planeten neu zu erkennen, damit er auch künftigen Generationen ein lebenswertes Zuhause bieten kann. Weitere Informationen finden Sie unter worldview.space.

