Düsseldorf (ots) -Nur einen Tag nach dem offiziellen Staffelfinale des gleichnamigen TV-Formats war DER BACHELOR Dominik Stuckmann zu Gast im Premium Shoppingcenter sevens in Düsseldorf. Gemeinsam mit Herzdame Anna Rossow stand er seinen Fans für Selfies und Autogramme zur Verfügung. Auch seine Oma ließ es sich nicht nehmen, den ersten offiziellen Auftritt ihres Enkels live mitzuerleben und seine neue Freundin kennenzulernen.Seit fast 10 Jahren ist DER BACHELOR eines der erfolgreichsten Formate im deutschen Fernsehen. Vom 26. Januar bis zum 30. März 2022 war in der diesjährigen Staffel Dominik Stuckmann immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen. Im Schnitt verfolgten 2,5 Millionen Menschen, an wen der 30-jährige Leistungssportler, Start-up Gründer und Investor seine Rosen und letztendlich auch sein Herz verschenkte. Seit vorgestern ist es nun klar: seine Auserwählte ist die 33-jährige Hamburgerin Anna Rossow.Am gestrigen Donnerstag durften sich nun alle Düsseldorfer Zuschauer des TV-Formats freuen. Dominik Stuckmann - DER BACHELOR 2022 - war zu Gast im sevens. Im Premium Shoppingcenter auf der Düsseldorfer Königsallee stand er seinen Fans ab 18.00 Uhr für Selfies und Autogramme zur Verfügung. Begleitet wurde er dabei von seiner Herzdame Anna. Gemeinsam präsentierte das Paar sich bei seinem ersten offiziellen Auftritt nun sympathisch, nahbar und vor allem: verliebt. Hand in Hand standen die beiden nicht nur den zahlreichen Fans vor Ort, sondern auch der Presse Rede und Antwort. Romantische Blicke inklusive. Und eine Überraschung gab es auch: seine Oma schaute im sevens vorbei, um den ersten öffentlichen Auftritt ihres Enkels live mitzuerleben. So lernte sie endlich seine neue Freundin Anna auch persönlich kennen."Ich freue mich riesig, dass Anna und ich uns heute im sevens das erste Mal öffentlich zeigen können. Nach dieser unglaublichen Reise der letzten Wochen sind wir wahnsinnig froh, jetzt hier zu sein.", so Dominik.Das Treffen mit dem BACHELOR und seiner Herzdame war Teil der beliebten Eventreihe "7 Stars" im sevens, bei der die Kunden des Shoppingcenters prominenten Gesichtern etwas näherkommen können als gewöhnlich. Im Laufe des Jahres stehen noch weitere Treffen mit anderen Stars auf dem Programm.ÜBER DAS sevens:Das sevens auf der Düsseldorfer Königsallee - eine der berühmtesten Flanier- und Luxusmeilen Europas - gilt seit Jahren als Instanz in Sachen Premium-Shopping. Im Herzen der Fashion-Metropole gelegen, begeistert es mit 38 Geschäften inklusive 11 Restaurants und 2 Bars auf 19.000 Quadratmetern. Mit einem exklusiven Mix aus Mode, Beauty, Lifestyle, Food und Technik ist das architektonisch beeindruckende Shopping-Center ein Magnet für Düsseldorfer und Touristen aus aller Welt. Neben der hochwertigen Markenauswahl ist das sevens vor allem auch dafür bekannt, seinen Kunden durch abwechslungsreiche Aktionen und multisensorische Erlebnisse immer wieder etwas Besonderes zu bieten.