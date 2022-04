Am 1. April 2022 übernimmt Kai Siefert die Position des Managing Director beim Blockchain-Start-up-Unternehmen RIDDLE&CODE Energy Solutions GmbH, einem Joint Venture zwischen Wien Energie GmbH, dem größten regionalen Energieversorger Österreichs, und der Blockchain-Scale-up RIDDLE&CODE GmbH, die ebenfalls in Wien ansässig ist.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220401005050/de/

RIDDLE&CODE Energy Solutions GmbH appoints Kai Siefert as Managing Director (Photo: Business Wire)

Kai Siefert verfügt über 16 Jahre Berufserfahrung in der Energiebranche. Zuletzt war er als IT-Stratege bei Wien Energie GmbH tätig und leitete dort ein Team von Software-Entwicklern und Elektroingenieuren von beiden Joint-Venture-Partnern, das an der Entwicklung von Blockchain-basierte digitale Diensten und technische Lösungen für den Sektor der erneuerbaren Energien und dessen dezentrale Energiequellen arbeitete. Diese Anstrengungen gipfelten in der Einführung der Energie-Tokenifizierungs-Plattform "MyPower" im letzten Sommer. Diese Plattform ist das Kernprodukt des jungen Unternehmens. Wien Energie GmbH nutzt die Technologie bereits im Rahmen seiner Bürgersolarkraftwerksprodukte, wobei die neueste Version eine dynamische Anreiz- und Vergütungsfunktion enthält.

"Im Laufe der letzten vier Jahre hat das Team einen digitalen Rahmen geschaffen, der allen die Teilnahme an den dezentralen Energiemärkten ermöglicht", so Siefert. "Indem sie diese Rahmen nutzen, können Energieunternehmer selbst die schwierigsten Probleme bewältigen, wie beispielsweise die Aggregation und Disaggregation von Vermögenswerten, die Peer-to-Peer-Energievermarktung oder das Zertifikatsmanagement. Auf der Grundlage dieser hochmodernen Tokenifizierungstechnologie und digitaler Geldbörsen bieten wir ihnen einen sicheren, transparenten und hochskalierbaren Zugang zu den Wertschöpfungsketten der grünen Wirtschaft." In seiner neuen Rolle wird Siefert sich auf die Internationalisierung des Unternehmens und die Weiterentwicklung der MyPower-Plattform konzentrieren.

"Wir haben die technische und wirtschaftliche Realisierbarkeit der Energie-Tokenisierung in Wien in mehreren Projekten im existierenden Markt unter Beweis gestellt. Und über die Grenzen Österreichs hinaus besteht großes Interesse an dieser Lösung. Als unmittelbaren Erfolg des gesamten Teams von RIDDLE&CODE Energy Solutions freue ich mich, die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Stanz, der österreichischen Vorreitergemeinde des von der EU geförderten "Smart Rural"-Projekts, bekannt geben zu können, die Anfang der Woche besiegelt wurde", so Kai Siefert.

"Kai hat mit MyPower großartige Arbeit geleistet und für starkes Wachstum, Partnerschaften und fantastische Produktinnovationen gesorgt. Seine Erfolgsbilanz in der Branche und sein Verständnis für die Herausforderungen, die Unternehmen bei der Einführung der Blockchain-Technologie bewältigen müssen, sprechen für sich", so Alexander Koppel, CEO von RIDDLE&CODE GmbH. "Wir freuen uns sehr, ihn bei der Beschleunigung der nächsten Wachstumsphase als Managing Director zu haben."

Über RIDDLE&CODE Energy Solutions GmbH

RIDDLE&CODE Energy Solutions GmbH stellt die Blockchain-gestützte Infrastruktur bereit, die stabile, dezentralisierte und vollständig dekarbonisierte Energiemärkte ermöglicht. Mit der Entwicklung der MyPower-Plattform hat das Unternehmen für Akteure im Energiesektor einen effektiven Weg in die Maschinenwirtschaft aufgezeigt. Durch die Tokenifizierung von Energie, Maschinen und Daten steigert RIDDLE&CODE Energy Solutions GmbH signifikant die Liquidität verteilter Vermögenswerte, so dass sie für breite Anlegersegmente leicht zugänglich sind. Gleichzeitig kann ihr Output mit beispielloser Transparenz und Sicherheit gehandelt und verfolgt werden.

Weitere Informationen über MyPower finden Sie unter www.riddleandcode.com/energy

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220401005050/de/

Contacts:

Ansprechpartner für die Medien:

Natasa Gudelj

natasa.gudelj@riddleandcode.com