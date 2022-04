DJ La Française Group: La Française verstärkt Vertrieb in Deutschland

Paris, 1. April 2022

La Française verstärkt Vertrieb in Deutschland La Française, eine internationale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 55 Milliarden Euro (per 31.12.2021) und Büros in Europa und Südkorea, setzt ihre Entwicklungsstrategie für den deutschen Markt fort. Simon Gülke unterstützt ab sofort das Vertriebsteam in Deutschland.

Als Director Sales verstärkt Gülke das Frankfurter Team und wird die Investment-Expertise von La Française in den Bereichen Equities, Fixed Income, Absolute-Return sowie Nachhaltigkeit im deutschen Retail- und Wholesale-Markt positionieren. Er berichtet an Kay Scherf, Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing bei der La Française Systematic Asset Management GmbH.

"Mit Simon Gülke haben wir einen Experten mit langjähriger Vertriebserfahrung für den Ausbau unseres Geschäfts in Deutschland gewonnen. Er wird in der Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern neue Akzente setzen und unsere bereits bestehenden Geschäftsbeziehungen weiter ausbauen", so Kay Scherf.

Simon Gülke verfügt über 25 Jahre Kapitalmarkterfahrung und kommt von DPAM, wo er zuletzt als Business Development Manager tätig war. Zuvor arbeitete er als Abteilungsdirektor in der Geschäftspartnerbetreuung der Metzler FundServices GmbH. Seine Karriere begann er bei der Dresdner Bank/Commerzbank, wo er zuletzt in verschiedenen Spezialisten- und Führungsfunktionen für das Wertpapiergeschäft zuständig war.

Über La Française

Ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen sind Möglichkeiten, die Zukunft neu zu denken. Künftiges Wachstum und Leistung werden an neu identifizierten Einflüssen anknüpfen. Die vorausschauende Investmentstrategie des Managements der La Française Gruppe baut auf dieser Überzeugung auf.

La Française hat ein Multi-Boutique-Modell entwickelt, um institutionelle und private Kunden in Frankreich und im Ausland zu bedienen, das sich auf zwei Geschäftsbereiche konzentriert: Finanz- und Immobilienanlagen. La Française ist sich der Bedeutung der umfassenden Veränderungen in unserer zunehmend digitalen und vernetzten Welt bewusst. Die aus diesem Grund geschaffene Innovationsplattform führt die neuen Tätigkeiten zusammen, die als Schlüsselunternehmungen von morgen identifiziert wurden.

La Française verwaltet ein Vermögen von 55 Mrd. Euro (Stand 31.12.2021) und hat Niederlassungen in Paris, Frankfurt, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Hongkong und Seoul. La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Die Groupe Crédit Mutuel verfügt über A, negativer Ausblick/A-1 S&P lang- und kurzfristigen Ratings (Juni 2021).

La Française Pressekontakt

La Française Systematic Asset Management GmbH Alexandra Kohlstrung Neue Mainzer Straße 80 60311 Frankfurt Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -26 akohlstrung@la-francaise.com www. la-francaise-systematic-am.de

Heidi Rauen Tel. +49 (0)69. 33 99 78 -13 hrauen@dolphinvest.eu

Bei Beschwerden können Sie sich per E-Mail an den Kundenservice von La Française Systematic Asset Management unter folgender Adresse wenden: info-am@la-francaise.com, oder an die Verbraucherschlichtungsstelle unter folgender Adresse: info@ombudsstelle- investmentfonds.de. Ende der Pressemitteilung

