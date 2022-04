Steigende Rohstoffpreise, Corona-Ausbrüche in China, ein drohender Gas-Lieferstopp, Zinsanhebungen, angespannte Lieferketten und eine hohe Inflation - die Zahl der Probleme, die in den vergangenen Wochen auf die Anleger niederprasselten, ist groß. Dennoch bleiben Aktien als Anlageform in diesem Umfeld attraktiv - und das gilt insbesondere für die Apple-Aktie.Die Rally des Rohstoffsektors ist natürlich beeindruckend und war angesichts des jüngsten Marktumfeldes verständlich. Ebenso beeindruckend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...