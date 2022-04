WIESBADEN (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr:Montag, 04.04.2022(Nr. 146) Außenhandel, Februar 2022(Nr. 147) Containerumschlag im Seeverkehr mit China und weiteren Handelspartnern, Jahr 2021Dienstag, 05.04.2022(Nr. 148) Güterverkehr auf Straßen, Schienen und Wasserstraßen, Jahre 2005-2020(Nr. N017) Preisniveaus für Gaststätten- und Hoteldienstleistungen in ausgewählten Urlaubsländern, Februar 2022(Nr.14) Zahl der Woche: "Offliner" in Deutschland und im internationalen Vergleich, Jahr 2021Mittwoch, 06.04.2022(Nr. 149) Dienstleistungen (Umsatz und Beschäftigte), Januar 2022(Nr. 150) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), Februar 2022(Nr. N018) Zum Weltgesundheitstag (07. April 2021): Krankenhausbehandlungen und Todesfälle im Zusammenhang mit Hitze und Sonne, Jahre 2000-2020(Nr. Z09) Zensus: Zensus 2022 vor Ort: Damit alles reibungslos läuft - Veröffentlichung auf www.zensus2022.deDonnerstag, 07.04.2022(Nr. 151) Produktionsindex, Februar 2022(Nr. 152) Personenverkehr mit Bussen und Bahnen, Jahr 2021(Nr. 153) Zum Weltgesundheitstag (07. April 2021): Gesundheitsausgabenrechnung, Jahr 2020 und Schätzung für 2021(Nr. 154) Schwangerschaftsabbrüche, 4. Quartal und Jahr 2021(Nr. 155) Öffentlicher Gesamthaushalt (Vierteljährliche Kassenergebnisse), Jahr 2021Freitag, 08.04.2022(Nr. 156) Baupreise für Wohngebäude, Februar 2022(Nr. N019) Zum Tag der Geschwister (10. April 2022): Zahlen zu Geschwisterkindern in Deutschland, Jahr 2021(Nr. 157) Inlandstourismus, Februar 2022(Nr. 158) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (Deutschland und Bundesländer), März 2022(Nr. 159) Auslobung des wissenschaftlichen Nachwuchspreises "Statistical Science for the Society"(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5186215