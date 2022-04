München (ots) -Ab sofort verstärkt Gilbert Möhler das Produktionsteam der Constantin Film als neuer Herstellungsleiter am Standort München. Zuletzt betreute Gilbert Möhler Til Schweigers neues Kinoprojekt für die Olga Film und war Produzent und Geschäftsführer bei der Perathon Film.Gilbert Möhler: "Constantin Film steht für herausragende deutsche und internationale Kino- und TV-/Streaming-Produktionen. Daher freue ich mich, nun ein Teil dieses Teams zu sein. Besonders danken möchte ich meinen ehemaligen Kolleg*innen bei der Perathon Film, mit denen ich die letzten beiden Jahre die Entwicklung der Firma mitgestalten durfte, und wünsche dem Team um Ralf Zimmermann und Uli Limmer viel Erfolg."Christine Rothe und Tim Greve, Geschäftsführer*innen und Gesamtherstellungsleitung, Constantin Film Produktion: "Mit Gilbert Möhler erweitern wir die Constantin Film um einen hervorragenden Herstellungsleiter, der sowohl Erfolge im deutschen Kinofilm als auch bei High-End-Serien, im TV und mit Streaming Produktionen verzeichnet. Gerade in diesen Bereichen wächst die Constantin Film beständig. Wir freuen uns sehr, dass Gilbert unser Team bereichert und wir somit für die Zukunft bestens aufgestellt sind."Gilbert Möhler begann seine Karriere im Filmgeschäft Anfang der 90er-Jahre, zunächst als Produktionsassistent und Aufnahmeleiter und arbeitete danach in New York bei Time Warner für verschiedene TV-Formate. Ab 1996 war er in Deutschland als freier Produktions- und Herstellungsleiter für nationale und internationale TV- und Kinoproduktionen tätig, bevor er ab 2006 bei der Bavaria Pictures als Head of Production tätig wurde, ab 2016 in dieser Funktion auch für die Bavaria Fiction sowie als Geschäftsführer der Bavaria Pictures. Anfang 2018 wechselte er zu Netflix und betreute am Standort Amsterdam die europäischen originalsprachigen Serienprojekte als Director Physical Production for International Originals, EMEA. Die letzten zwei Jahre war Gilbert Möhler als Produzent und Geschäftsführer bei der Perathon Film tätig, wo er innerhalb dieser Struktur eine Koproduktion mit Til Schweigers Barefoot Film bildete. Als Line-Producer betreute Gilbert Möhler auch dessen jüngsten Spielfilm, der im Verleih der Constantin Film ins Kino kommen wird.Für Rückfragen:Constantin Film PresseTelefon: 089 44 44 600E-Mail: presse@constantin.filmOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/5186211