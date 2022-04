(shareribs.com) London 01.04.2022 - Die Ölpreise zeigen sich am Freitag leichter, nachdem die US-Regierung die Freigabe von 180 Mio. Barrel Rohöl aus den strategischen Reserven angekündigt hatte. Die OPEC+ Staaten halten an ihrer bisherigen Politik fest.Die US-Regierung hat am Donnerstag die Freigabe von 180 Mio. Barrel Rohöl aus den strategischen Ölreserven verkündet. Die Freigabe soll im Verlauf ...

