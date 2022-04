Christof Reichmuth, Matthias Ramser (Reichmuth & Co): Marktausblick 2. Quartal 2022

22.12.2021 - Mit dem Krieg in der Ukraine und den scharfen Sanktionen des Westens, hat der Inflationsdruck durch steigende Rohstoffpreise noch einmal zugenommen. Die Sanktionen des Westens sind sogar so weitreichend, dass auch die russischen Zentralbankreserven eingefroren wurden. China hat nicht klar Stellung bezogen, was Fragen zur künftigen Weltordnung aufwirft.

Sehen Sie im Video, worauf Investoren in diesem Umfeld besonders achten sollten.

Videokommentar "Marktausblick 2. Quartal 2022"