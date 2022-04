Was ist Walt Disney (WKN: 855686) eigentlich wert? Eine Frage, die wir einfach beantworten können: Der Aktienkurs liegt im Moment bei 125 Euro, mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 252 Mrd. US-Dollar erhalten wir ebenfalls eine andere Kennzahl, die das widerspiegelt. Ob das der faire Wert von Walt Disney ist, das ist eine andere Frage. Blicken wir auf eine ziemlich einfache Methodik, um herauszufinden, was die Anteilsscheine des US-Konzerns wirklich wert sein könnten. Die Summe der Einzelteile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...