BERLIN (dpa-AFX) - In Deutschland sind nach Angaben der Bundespolizei innerhalb eines Tages etwa 6000 weitere Flüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Wie das Bundesinnenministerium am Freitag in Berlin mitteilte, hat die Polizei damit seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar insgesamt 294 508 Kriegsflüchtlinge erfasst. Da es an den Grenzen keine festen Kontrollen gibt und Menschen mit ukrainischem Pass für 90 Tage visumsfrei einreisen können, dürfte die tatsächliche Zahl höher liegen./abc/DP/mis