H1-Bericht bestätigt vorläufige Zahlen - FORTEC dürfte positives operatives Momentum im zweiten Halbjahr beibehalten



FORTEC hat am Mittwoch den Halbjahresbericht 2021/22 vorgelegt, nachdem Anfang Februar bereits vorläufige Zahlen bekannt gegeben worden waren.

Vorläufige Zahlen bestätigt: Beim Konzernumsatz sowie dem operativen EBIT ergaben sich keine Abweichungen gegenüber den Vorabzahlen (s. Tabelle). Auf Segmentebene lieferte der Bereich 'Datenvisualisierung' mit einem Beitrag von rund 13,3 Mio. Euro in Q2 (+23,9 % yoy) bzw. 26,2 Mio. Euro in H1 (+11,3% yoy) den Löwenanteil für das erfolgreiche erste Halbjahr. Obwohl auch FORTEC mit deutlich gestiegenen Frachtkosten und Einkaufspreisen konfrontiert ist, konnte in diesem Segment das EBIT in Q2 um beeindruckende 318,8% yoy auf 1,9 Mio. Euro bzw. auf eine Marge von 14,3 % gesteigert werden (H1: +122,4% yoy auf 3,3 Mio. Euro; Marge: 12,8%). Ebenfalls dynamisch konnte der Bereich 'Stromversorgung' in Q2 mit 15,2% yoy auf 7,6 Mio. Euro wachsen (H1: +13,6% yoy auf 15,9 Mio. Euro). Auf EBIT-Ebene ergab sich hier hingegen aufgrund temporärer, inzwischen bereits erfolgreich abgeschlossener Umstrukturierungen in Q2 ein leicht defizitäres Ergebnis (-0,1 Mio. Euro), was auf H1-Sicht dennoch für ein starkes Wachstum ausreicht (0,7 Mio. Euro; +48,0% yoy).



Dynamik dürfte sich in H2 fortsetzen: Im Rahmen des Earnings Calls hat der Vorstand die im Februar angehobene Guidance (Umsatzwachstum von bis zu 15%; EBIT-Steigerung von bis zu 20%) erneut bekräftigt. Auch wir sind angesichts Rekordauftragsbestandes von 73,7 Mio. Euro (31.12.2021) in Kombination mit dem wieder gestiegenen Vorratsbestand (31.12.2021: 22,1 Mio. Euro vs. 30.06.2021: 19,7 Mio. Euro) unverändert davon überzeugt, dass FORTEC den Erfolgskurs auch in H2 fortsetzen wird.



Erreichen des Erlösziels von 100 Mio. Euro in 2022/23 von weiterem Zukauf abhängig: Im Zuge der Corona-Pandemie hat FORTEC das Umsatzziel von 100 Mio. Euro um zwei Jahre auf das Geschäftsjahr 2022/23 verschoben. Zum Erreichen dieses Meilensteins plant der Konzern dabei weiterhin einen Zukauf mit einem Umsatzvolumen von 5 bis 7 Mio. Euro, was wiederum ein organisches Erlösniveau von rund 93 bis 95 Mio. Euro zu diesem Zeitpunkt impliziert. Angesichts der inzwischen verbesserten Visibilität hinsichtlich der kommenden Quartale heben wir unsere Prognosen leicht an und erwarten für das Geschäftsjahr 2022/23 nun ein organisches Erlösniveau am unteren Ende dieses Korridors.



Fazit: FORTEC befindet sich nach dem 'Corona-Jahr 2021' wieder auf dem Wachstumspfad. Der Auftragsbestand sowie die vorhandenen Vorräte sind für uns ein klares Indiz dafür, dass sich das erfreuliche Momentum im zweiten Halbjahr fortsetzen dürfte. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 27,00 Euro (zuvor: 26,00 Euro).







