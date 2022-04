Gold und Silber haben eine weitere Woche in der Konsolidierung verbracht. Der Goldpreis rutschte am Dienstag sogar kurzzeitig unter die Marke von 1.900 Dollar, doch die Bullen haben das Edelmetall noch am gleichen Tag wieder in Richtung 1.920 Dollar geführt. "Wir haben ein potenzielles Swing-low", sagt Markus Bußler. Doch die Frage ist noch: Wie signifikant ist es?Etwas Anderes hatte sich bereits in den vergangenen Wochen angedeutet und wurde gestern Realität: Die Zinskurve bei der Rendite aus 2-jährigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...