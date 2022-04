FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 240 (260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 155 (165) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 9100 (8800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 350 (260) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES BRIDGEPOINT TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 480 PENCE - CITIGROUP RAISES LANCASHIRE HLDGS TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 525 (572) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 268 (266) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 225 (230) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1490 (1770) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 580 (690) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3620 (4450) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 790 (910) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 19 (24) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 710 (850) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SEGRO TO 'BUY' (CONVICTION BUY LIST) - PRICE TARGET 1500 (1690) PENCE - GOLDMAN CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 390 (460) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS SUPERMARKET INCOME REIT TARGET TO 110 (142) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SECURE INCOME PRICE TARGET TO 480 (450) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 269 (321) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS FEVERTREE DRINKS TARGET TO 2000 (2200) P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 3800 (4200) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de