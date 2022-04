DJ Bundesnetzagentur ruft Verbraucher, Industrie zum Sparen von Gas auf

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident der Bundesnetzagentur hat an die deutsche Industrie und die Verbraucher appelliert, angesichts des Energiestreits mit Russland Gas einzusparen. Dies sei das Gebot der Stunde. Zwar fließe russisches Gas weiter nach Deutschland, aber man müsse sich für den Herbst vorbereiten, wie Peter Müller im Interview mit dem Nachrichtensender Welt sagte.

"Das russische Gas fließt. Die Pipelines sind nach wie vor befüllt, es kommt russisches Gas in Deutschland an", so Müller. "Es gibt keine Versorgungsnotlage. Aber wir sollten wachsam sein."

Da Deutschland noch bis 2024 auf den Import von russischem Gas angewiesen sei, müsste man von staatlicher Seite, aber auch seitens der Wirtschaft und der Verbraucher Vorsorge betreiben für den Fall, dass russisches Gas vorher wegbrechen sollte.

In einem ersten Schritt müsse die Regierung dafür sorgen, dass zusätzliches Gas gekauft werde. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) tue dies, indem er weltweit nach der Erschließung von zusätzlichen Gasquellen sucht. Auch behelfe man sich mit seegestützten Terminals für Flüssiggas (LNG), da Deutschland an Land keine LNG Speicher habe. Die Bundesnetzagentur sei dabei, alle Anschlussfragen zu klären.

In einem zweiten Schritt müssten Gaskonsumenten den Verbrauch reduzieren.

"Je mehr wir jetzt einsparen, solange noch russisches Gas fließt, desto mehr können wir in die Speicher geben. Und die Speicher sind das, worauf es ankommt", so Müller.

Die deutschen Gasspeicher seien aktuell unterdurchschnittlich befüllt. Zwar seien sie die letzten Tage ein wenig angestiegen. "Das ist gut, aber das ist zu wenig", so Müller. "Gerade wenn es jetzt ein bisschen kälter geworden ist, kann jede und jeder von uns sich fragen: Drehe ich die Heizung voll auf oder leiste ich nicht ein Beitrag dazu, im Notfall im Herbst volle Speicher zu haben, die dann die Industrie, die Arbeitsplätze tatsächlich weiterhin ermöglichen?"

Auch die Industrie sei angehalten zu prüfen, wo sie Gas sparen, substituieren, effizienter machen könne. "Das ist das Gebot der Stunde", so Müller.

