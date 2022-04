Per Twitter informierte Tesla am vergangenen Montag über einen geplanten Aktiensplit. Die Aktionäre sollen im Mai darüber abstimmen. Beflügelt durch diese Ankündigung schnellte der Kurs der Tesla-Aktie um etwa 8 Prozent nach oben. Und das könnte erst der Anfang einer Rally gewesen sein. Nach dem ersten Aktiensplit Teslas konnte die Aktie nach der Ankündigung in vier Wochen um gut zwei Drittel zulegen. Das wäre auch diesmal möglich. Doch Musks Vorstoß wirft Fragen auf: Warum hat Tesla gerade jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...