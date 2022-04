Original-Research: Diversified Energy PLC - von First Berlin Equity Research GmbH

Unternehmen: Diversified Energy PLC

ISIN: GB00BYX7JT74



Anlass der Studie: Endgültige 2021-Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.04.2022

Kursziel: GBp150

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von GBp 150,00.

Zusammenfassung:

Die endgültigen Ergebnisse für das Jahr 2021 bestätigen die starke Umsatz- und Cash-Generierung, die im Trading-Update von Anfang Februar angekündigt wurden. Auf der Grundlage günstiger Rohstoffpreisentwicklungen und eines vollen 12-Monats-Beitrags der letztjährigen Akquisitionen prognostizieren wir für 2022 einen weiteren Anstieg des abgesicherten Umsatzes und des bereinigten EBITDAs von 29 % bzw. 22 %. Mit einer aktuellen Liquiditätsposition von über USD400 Mio. erwarten wir, dass DEC weitere Akquisitionen tätigen wird, wodurch die Ergebnisse und die Dividende (aktuelle Rendite: 11,0 %) über unsere Prognosen hinaus steigen würden. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von GBp150 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his GBp 150.00 price target.



Abstract:

Final 2021 results confirmed the strong revenue and cash generation indicated by the trading update in early February. On the basis of favourable commodity price trends and a full 12 months contribution from last year's acquisitions, we forecast further rises in hedged revenue and adjusted EBITDA of 29% and 22% respectively in 2022. With a current liquidity position of over USD400m, we expect DEC to make further acquisitions - thereby pushing results and the dividend (current yield: 11.0%) above our forecasts. We maintain our Buy recommendation and price target of GBp150.



