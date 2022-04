DJ FU-Fonds - Multi Asset Fonds (WKN A0Q5MD): Auszeichnung des Boutiquen-Mischfonds mit dem Deutschen Fondspreis 2022

Gronau (pts020/01.04.2022/12:00) - Die Heemann Vermögensverwaltung AG gibt bekannt, dass der von ihr verwaltete vermögensverwaltende Mischfonds FU-Fonds - Multi Asset Fonds (WKN A0Q5MD) zum zweiten Mal im Folge vom Fachmagazin "FONDS professionell" mit dem Deutschen Fondspreis ausgezeichnet wurde.

Nach intensiver Analyse durch das Institut für Vermögensaufbau - "Herausragende Beurteilung" des FU-Fonds - Multi Asset Fonds

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Vermögensaufbau wurden Fonds der elf wichtigsten Fondskategorien umfassenden quantitativen Auswertungen unterzogen. In einem weiteren Schritt wurden die Top-Fonds dann in einem mehrstufigen Verfahren unter die Lupe genommen. Dabei wurde nicht nur analysiert, ob sich der Fonds konsistent innerhalb der Bandbreiten seines Anlageuniversums bewegt hat, sondern auch, ob die erzielten Ergebnisse tatsächlich auf die richtigen Entscheidungen des Managements zurückzuführen sind. Nur die drei besten Fonds der jeweiligen Kategorien werden mit "herausragend" ausgezeichnet. Das Team der Heemann AG durfte sich in der Kategorie "Mischfonds global aktienorientiert" über eine Beurteilung mit "herausragend" freuen.

"Wir freuen uns sehr über diesen Preis, der unsere sehr gute Teamarbeit im Fondsmanagement würdigt. Gleichzeitig unterstreicht der Preis, dass unser flexibler, globaler Investmentansatz mit dem Fokus auf die Vermeidung von größeren Kursrückschlägen den Wünschen der Investoren entspricht. Wir werden mit unserer Heemann-Fondsfamilie weiterhin danach streben, nachhaltige Erträge für die Portfolios unserer Kunden zu generieren", kommentierte Nadine Heemann aus dem vierköpfigen Portfoliomanagerteam die Auszeichnung.

Der flexible Mischfondsgeheimtipp aus Gronau - FU Multi Asset Fonds (WKN A0Q5MD)

Das "Flaggschiff" der Heemann-Fondspalette, der FU Fonds - Multi Asset Fonds (WKN A0Q5MD) wurde im Jahre 2008 aufgelegt und gilt in der Branche als absoluter Geheimtipp. Der vermögensverwaltende Mischfonds zeichnet sich u.a. durch eine flexible Risikostreuung aus. Dies bedeutet, das Fondsmanagement darf ohne starre Quoten über Branchen, Länder und Wertpapierklassen streuen. Ein auf die jeweilige Marktphase ausgerichteter dynamischer Stilmix aus Value- und Growth-Werten reduziert die Abhängigkeit von einem Strategieansatz. Dies beugt Überraschungen bei Marktrotationen vor. Der Fonds wurde jüngst auch mit dem Österreichischen Fondspreis 2022 in der Kategorie "Mischfonds global aktienorientiert" ausgezeichnet.

Weitere Familienmitglieder der Heemann-Fondsfamilie

Neben dem mehrfach prämierten Multi Asset Fonds besteht das Fondsangebot der Heemann AG seit 2017 auch aus dem Dachfonds FU Fonds - IR Dachfonds (WKN: HAFX27) und dem 2019 aufgelegten Rentenfonds FU Fonds - Bonds Monthly Income (WKN: HAFX9M), der mit seiner monatlichen Ausschüttungspolitik über ein echtes Alleinstellungsmerkmal in Zeiten von Niedrig- und Negativzinsen verfügt und damit ein wertvolles Basisinvestment für ausschüttungsorientierte Anleger darstellt.

Fondskauf bei allen Banken und Sparkassen möglich

Anleger können den FU Fonds - Multi Asset Fonds (WKN A0Q5MD) täglich bei allen Banken und Sparkassen kaufen. Es erfolgt an allen Bankarbeitstagen eine Kursfeststellung und damit eine tägliche Verfügbarkeit.

Die Fondsmanager sind im Fonds signifikant mit eigenem Vermögen investiert.

Weitere Informationen zum Fonds finden sich unter https://www.heemann.org/unsere-fonds/fu-multi-asset-fonds und "Der Erfolgsfaktor für Mischfonds bleibt Flexibilität" | FONDSTRENDS: https://www.fondstrends.lu/produkte-und-vertrieb/ der-erfolgsfaktor-fuer-mischfonds-bleibt-flexibilitaet

Über die Heemann Vermögensverwaltung AG Die Heemann Vermögensverwaltung AG mit Sitz in Gronau im westlichen Münsterland agiert seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter für Mandanten in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung bei Einzeldepots ist die Heemann Vermögensverwaltung als Fondsmanager tätig. Sowohl die Heemann Vermögensverwaltung AG als auch die Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von Morningstar, Lipper und weiteren Fondsplattformen ausgezeichnet.

Nach 2019 und 2020 und 2021 auch 2022 als "Beste Vermögensverwalter" ausgezeichnet Von Euro am Sonntag und Börse Online erfolgte die Auszeichnung mit dem FUND AWARD, von der WirtschaftsWoche wird die Heemann Vermögensverwaltung zum vierten Mal in Folge auch in diesem Jahr als "Beste Vermögensverwalter 2022" in der Kategorie "Dynamisch - 3 und 5 Jahre" bewertet.

