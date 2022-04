Der DAX gewinnt am Freitag 0,3 Prozent. Seit dem Tief vor drei Wochen hat der Index 16 Prozent zugelegt. Das passt nicht recht zu den warnenden Stimmen aus der deutschen Wirtschaft: Deutschland könnte in eine schwere Krise rutschen, sollte Russland die Gaslieferungen einstellen, so BASF-Chef Martin Brudermüller."Das könnte die deutsche Volkswirtschaft in ihre schwerste Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs bringen", sagte Brudermüller im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.Forderungen ...

