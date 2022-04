NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum von 140 auf 171 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Aufgrund des besseren Umsatzwachstums und der höheren Auslastung des Vakuumpumpenherstellers habe er seine Gewinnprognosen für 2022 und 2023 um rund 50 Prozent hochgeschraubt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Aktie sieht er aber begrenztes Aufwärtspotenzial, da sich die Lieferengpässe von elektrischen Komponenten auf Rohstoffe verlagern./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2022 / 05:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2022 / 05:03 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0006916604