LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 3,30 auf 3,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die neuen Schätzungen für den europäischen Telekomsektor resultierten aus der erwarteten konjunkturellen Abschwächung in Folge des Ukraine-Konflikts, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Unter anderem wirkten sich die gestiegenen Energiepreise negativ aus und belasteten die Gewinnentwicklung./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2022 / 01:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2022 / 04:00 / GMT

