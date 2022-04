DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Verbraucherpreise bewegen nicht

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen notieren am Freitagmittag mit leichten Aufschlägen. Geringer als befürchtet sind die Abwärtsrevisionen der bisher vorgelegten Einkaufsmanager-Indizes aus Europa ausgefallen. Der PMI für die Industrie in der Eurozone fiel nur auf 56,5 nach 57 Punkten, in der Schweiz kam es sogar zu einer Aufwärtsrevision. Der deutsche Index wurde um nicht einmal 1 Punkt nach unten korrigiert, obwohl in der zweiten Umfragerunde die Probleme aus Ukraine-Krieg und Kosteninflation enthalten sind.

Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 14.464 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,7 Prozent auf 3.928 Punkte nach oben. Wie befürchtet ist die Verbraucherpreis-Inflation (CPI) in der Eurozone im März noch stärker gestiegen als prognostiziert. Mit 7,5 Prozent stieg sie noch kräftiger als mit 6,9 Prozent im Konsens erwartet. Anlagestrategen wie vom Vermögensverwalter DWS hatten diese Beschleunigung aber schon mit Blick auf Länderdaten wie die deutsche und spanische Inflation befürchtet. Das dürfte die ausbleibende Marktreaktion erklären.

Stratec-Aktie haussiert mit Übernahmespekulationen

Akzente könnten die US-Arbeitsmarktdaten im weiteren Verlauf setzen. Diese dürften vor allem im Zusammenhang mit ihrer Wirkung auf die Inflation gesehen werden. "Zu starke Daten werden diesmal negativ gesehen, weil sie eine aggressive Fed-Politik erfordern", so ein Händler. Daher werde besonders auf die Entwicklung der Stundenlöhne geschaut.

Für die Stratec-Aktie geht es um 20 Prozent nach oben. Die Investoren EQT AB und KKR & Co. sollen nach einem Medienbericht unter mehreren Buyout-Firmen sein, die Angebote für den Anbieter von Medizintechnologie erwägen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, prüften CVC Capital Partners und Permira ebenfalls Angebote. Die Private-Equity-Firmen hätten vorläufiges Interesse an einer Beteiligung bekundet, die von Stratec-Gründer Hermann Leistner und seiner Familie verkauft werden soll.

Kräftig gesucht sind Vestas mit 5 Prozent Plus. Der dänische Windanlagenbauer konnte am Vortag zum Quartalsende noch einen wahren Schlussspurt an Auftragseingängen vermelden.

Sanofi fester mit IPO der Tochter Euroapi

Mit Aufschlägen von 1 Prozent reagieren Sanofi auf die Ankündigung des Börsengangs der Tochter Euroapi am 6. Mai an der Pariser Börse. "Das strahlt Zuversicht aus, wenn man jetzt nicht mit den üblichen Ausreden wie 'unvorteilhafter Volatilität' oder ähnlichem kommt", sagt ein Händler. Sanofi plant, einen Anteil von rund 30 Prozent zu behalten. Durch die Dekonsolidierung ergebe sich zudem ein leicht positiver Gewinneffekt für Sanofi.

Um 3,8 Prozent abwärts auf 25,50 Euro geht es mit den Aktien von Hensoldt. Großaktionär Square Lux hatte am Vorabend 8,8 Millionen Aktien zum Verkauf angeboten. Die Preisspanne wurde bei 24 bis 25 Euro glatt genannt. Die Platzierung wurde mithin am Markt gut aufgenommen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.928,10 +0,7% 25,58 -8,6% Stoxx-50 3.731,75 +0,6% 20,91 -2,3% DAX 14.464,06 +0,3% 49,31 -8,9% MDAX 31.213,15 +0,6% 201,44 -11,1% TecDAX 3.297,04 -0,2% -5,80 -15,9% SDAX 14.420,89 +1,2% 172,89 -12,2% FTSE 7.526,87 +0,1% 11,19 +1,8% CAC 6.696,32 +0,5% 36,45 -6,4% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,57 +0,02 +0,75 US-Zehnjahresrendite 2,40 +0,06 +0,89 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:27 Uhr Do, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1062 -0,1% 1,1059 1,1100 -2,7% EUR/JPY 135,41 +0,5% 135,29 134,82 +3,5% EUR/CHF 1,0221 +0,1% 1,0208 1,0223 -1,5% EUR/GBP 0,8417 -0,1% 0,8421 0,8445 +0,2% USD/JPY 122,44 +0,6% 122,43 121,44 +6,4% GBP/USD 1,3141 +0,0% 1,3136 1,3145 -2,9% USD/CNH (Offshore) 6,3657 +0,2% 6,3603 6,3509 +0,2% Bitcoin BTC/USD 45.199,99 -1,3% 44.755,12 46.560,69 -2,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 99,97 100,28 -0,3% -0,31 +35,2% Brent/ICE 107,29 113,45 -5,4% -6,16 +39,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.929,78 1.937,50 -0,4% -7,72 +5,5% Silber (Spot) 24,74 24,80 -0,2% -0,06 +6,2% Platin (Spot) 995,12 986,90 +0,8% +8,22 +2,5% Kupfer-Future 4,72 4,75 -0,7% -0,03 +6,0% ===

April 01, 2022 06:54 ET (10:54 GMT)

