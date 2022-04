Der Euro profitierte zuletzt von Signalen der Entspannung im Ukraine-Krieg und von der Aussicht darauf, dass die EZB noch 2022 erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie den Leitzins erhöhen könnte.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag gegenüber dem US-Dollar etwas nachgegeben. Die Verluste halten sich aber in engen Grenzen. Im Mittagshandel notiert die Gemeinschaftswährung mit 1,1063 allerdings weiter klar unter 1,11 Dollar. Auch gegenüber dem Schweizer Franken halten sich die Ausschläge in Grenzen. Der Euro notiert mit 1,0223 Franken kaum verändert zu Vortag und der Dollar liegt mit einem...

