DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In China bleiben die Börsen wegen des Quingming-Fests geschlossen.

DIENSTAG: In China und Hongkong bleiben die Börsen wegen des Quingming-Fests geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.553,00 +0,5% -4,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.945,50 +0,5% -8,4% Euro-Stoxx-50 3.931,16 +0,7% -8,5% Stoxx-50 3.733,81 +0,6% -2,2% DAX 14.480,78 +0,5% -8,8% FTSE 7.534,13 +0,2% +1,8% CAC 6.699,26 +0,6% -6,3% Nikkei-225 27.665,98 -0,6% -3,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 158,27 -0,39 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 0,58 +0,03 +0,76 US-Rendite 10 J. 2,41 +0,07 +0,90

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 100,16 100,28 -0,1% -0,12 +35,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.927,82 1.937,50 -0,5% -9,68 +5,4% Silber (Spot) 24,67 24,80 -0,5% -0,13 +5,8% Platin (Spot) 992,65 986,90 +0,6% +5,75 +2,3% Kupfer-Future 4,72 4,75 -0,7% -0,03 +6,0%

Die Ölpreise stabilisieren sich nach dem jüngsten Rücksetzer. Die Entscheidung von US-Präsident Joe Biden, Teile der US-Ölreserven freizugeben, dürfte nach Ansicht von Beobachtern kurzfristig die Preise deckeln. Wegen des andauernden Kriegs in der Ukraine dürfte die Maßnahme jedoch nur vorübergehend Wirkung zeigen. Im Blick steht am Ölmarkt ferner eine kurzfristig anberaumte Konferenz der Internationalen Energieagentur, bei der es nach Angaben von Reuters ebenfalls um die Freigabe von Reserven gehen soll.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Börsen dürften am Freitag einen kleinen Teil ihrer Verluste vom Vortag wettmachen. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine etwas festere Eröffnung an. Ausschlaggebend für die Richtung des Markts dürften aber die Arbeitsmarktdaten für März sein, auch wenn im Hintergrund weiter der Ukrainekrieg und seine möglichen Folgen für die Weltwirtschaft schwelen. Neben den sogenannten Payrolls werden die März-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe von Markit und ISM in zweiter Lesung sowie die Februar-Daten zu den Bauausgaben veröffentlicht.

Unternehmensnachrichten sind rar. Ein geplanter Aktiensplit lässt die Gamestop-Aktie im vorbörslichen Handel um über 14 Prozent nach oben schnellen. Der Videospielehändler hat mitgeteilt, dass er sich auf der Hauptversammlung die Zustimmung seiner Aktionäre dazu holen wolle. Zuletzt hatte das Unternehmen 2007 einen Aktiensplit vorgenommen, damals im Verhältnis 1:2.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten März Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +490.000 gg Vm zuvor: +678.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,7% zuvor: 3,8% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,40% gg Vm zuvor: +0,03% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,5 1. Veröff.: 58,5 zuvor: 57,3 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 59,0 Punkte zuvor: 58,6 Punkte 16:00 Bauausgaben Februar PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Geringer als befürchtet sind die Abwärtsrevisionen der bisher vorgelegten Einkaufsmanager-Indizes aus Europa ausgefallen. Zwar ist die Verbraucherpreis-Inflation (CPI) in der Eurozone im März noch stärker gestiegen als prognostiziert. Anlagestrategen wie vom Vermögensverwalter DWS hatten diese Beschleunigung aber schon mit Blick auf Länderdaten wie die deutsche und spanische Inflation befürchtet. Das dürfte die ausbleibende Marktreaktion erklären. Akzente könnten die US-Arbeitsmarktdaten im weiteren Verlauf setzen.

Für die Stratec-Aktie geht es um 20 Prozent nach oben. Die Investoren EQT AB und KKR & Co. sollen nach einem Medienbericht unter mehreren Buyout-Firmen sein, die Angebote für den Anbieter von Medizintechnologie erwägen. Vestas (+5%) konnte am Vortag zum Quartalsende noch einen wahren Schlussspurt an Auftragseingängen vermelden. Mit Aufschlägen von 1 Prozent reagieren Sanofi auf die Ankündigung des Börsengangs der Tochter Euroapi am 6. Mai an der Pariser Börse. Um 3,8 Prozent abwärts auf 25,50 Euro geht es mit den Aktien von Hensoldt. Großaktionär Square Lux hatte am Vorabend 8,8 Millionen Aktien zum Verkauf angeboten. Die Preisspanne wurde bei 24 bis 25 Euro glatt genannt. Die Platzierung wurde mithin am Markt gut aufgenommen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:27 Uhr Do, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1061 -0,1% 1,1059 1,1100 -2,7% EUR/JPY 135,39 +0,5% 135,29 134,82 +3,4% EUR/CHF 1,0224 +0,1% 1,0208 1,0223 -1,5% EUR/GBP 0,8420 -0,1% 0,8421 0,8445 +0,2% USD/JPY 122,40 +0,6% 122,43 121,44 +6,3% GBP/USD 1,3137 -0,0% 1,3136 1,3145 -2,9% USD/CNH (Offshore) 6,3649 +0,2% 6,3603 6,3509 +0,2% Bitcoin BTC/USD 45.190,21 -1,3% 44.755,12 46.560,69 -2,3%

Der Dollar bleibt als Fluchtwährung gefragt; der Dollarindex steigt um 0,2 Prozent. Nach Meinung der ING dürfte der Greenback am wenigsten nachgeben, sollten am Freitag positive Nachrichten von den russisch-ukrainischen Verhandlungen über einen Waffenstillstand kommen. Unterstützung könnte die US-Devise auch von den Arbeitsmarktdaten erhalten, wenn diese die am Markt vorherrschende Meinung untermauerten, dass die US-Notenbank auf ihren Sitzungen im Mai und Juni Zinserhöhungen um jeweils 50 Basispunkte beschließen werde.

Der Euro zeigt sich derweil wenig beeindruckt von den Inflationsdaten aus der Eurozone. Die Verbraucherpreise stiegen im März zwar stärker als von Ökonomen prognostiziert, was den Markt aber nach den deutschen Verbraucherpreisdaten vom Mittwoch nicht mehr wirklich überraschte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Stimmung an den ostasiatischen Aktienmärkten ist auch am Freitag dominiert worden vom Krieg in der Ukraine mit seinen Folgen für die Energiepreise und die globale Konjunktur sowie von Inflationssorgen. Dazu kamen schwache Vorgaben der Wall Street. Überwiegend gaben die Indizes nach, wobei immerhin deutlichere Anfangsverluste im Verlauf reduziert wurden. Erneut kam leichte Unterstützung von den Ölpreisen, die nach dem kräftigen Rücksetzer am Vortag noch etwas weiter nachgaben. Dass in China nach den offiziellen auch der von Caixin privat ermittelte Einkaufsmanagerindex im März in den Kontraktion anzeigenden Bereich gesunken ist, überraschte nicht. Wegen der harten Lockdown-Maßnahmen war dies bereits erwartet worden, wie auch zuvor schon an den offiziellen Einkaufsmanagerindizes abzulesen war. Auch in Japah hat sich laut der vierteljährlichen Tankan-Umfrage der japanischen Notenbank wenig überraschend die Stimmung unter Japans großen Herstellern zum ersten Mal seit fast zwei Jahren verschlechtert - allerdings weniger stark als erwartet. In Schanghai und Hongkong stützten hingegen abebbende Sorgen wegen der Corona-Pandemie die Kurse. Unter den Einzelwerten gewannen Toshiba in Tokio 6,5 Prozent, weil der Großaktionär Bain Capital ein Gebot für das Unternehmen erwägt. Cnooc (+2,2%) trotzten dank starker Geschäftszahlen der jüngsten Ölpreischwäche. Sinopec gewannen 2,0 Prozent, während Petrochina um 1,7 Prozent nachgaben. Bei China Vanke (+4%) sorgten Börsengangspläne der Immobilienverwaltungssparte Onewo Space-Tech Service für Kursfantasie.

CREDIT

Nur marginal ausgeweitet zeigen sich am Freitag die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt. Der Start in das neue Quartal verlaufe an allen Risikomärkten eher zögerlich, wichtige Entscheidungskriterien stünden noch aus. So warte man auf den US-Arbeitsmarktbericht, der bei einem zu starken Wachstum eine aggressivere Zinspolitik der US-Notenbank zur Folge haben könnte.

Zum Ultimo-Geschäft stellen die Strategen der Commerzbank fest, dass es volatil verlaufen sei. Auch der Primärmarkt sei zum Abschluss eines sehr starken Monats geschäftig gewesen. Allerdings könnte das neue Quartal wegen des Risikos eines Energie-Angebotsschocks "im Rückwärtsgang" beginnen. Für Emittenten erhöhe es nun die Dringlichkeit, an den Markt zu kommen, bevor das EZB-Ankaufprogramm CSPP seine Aktivität zurückfährt: Das Risiko, dass sich das vorösterliche Finanzierungsfenster ziemlich abrupt schließt, ist erheblich, so die Commerzbank.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

MARKTVOLATILITÄT

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 01, 2022 07:09 ET (11:09 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Die Baader Bank erwartet für das Gesamtjahr 2022, dass sich die Marktvolatilität insbesondere im zweiten Halbjahr wieder normalisiert, nach den beiden hoch volatilen Vorjahren. Zudem geht die Bank davon aus, dass sich die Anzahl der Wertpapiertransaktionen sowie das Umsatzvolumen weiterhin auf Vorjahresniveau entwickeln dürften. Der Vorstand geht davon aus, dass das Ergebnis vor Steuern 2022 bei etwa 30 Millionen Euro liegen wird, mit einer Cost-Income-Ratio von ca. 80 Prozent und einem Return on Equity nach Steuern von rund 15 Prozent.

DEUTSCHE BANK

Richter in New York und Miami haben entschieden, dass Klagen von Anlegern gegen die Deutsche Bank AG in die nächste Runde gehen können. Den Klagen zufolge soll die Deutsche Bank vor mehreren Jahren Warnungen ignoriert haben, dass sie bei der Finanzierung eines mit Immobilien verbundenen Schneeballsystems helfen würde.

STRATEC

Die Investoren EQT AB und KKR & Co. sollen nach einem Medienbericht unter mehreren Buyout-Firmen sein, die Angebote für die Stratec SE erwägen, einen deutschen Anbieter von Medizintechnologie. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, prüften CVC Capital Partners und Permira ebenfalls Angebote. Die Private-Equity-Firmen hätten vorläufiges Interesse an einer Beteiligung bekundet, die von Stratec-Gründer Hermann Leistner und seiner Familie verkauft werden soll, so die Personen weiter.

ENEL

Die Europäische Union trägt zur Finanzierung der Erweiterung einer Fabrik für Solarmodule in Italien bei. Der italienische Stromversorger Enel hat eine Subventionsvereinbarung mit der EU-Kommission unterzeichnet, wie das Unternehmen mitteilte. Enel will rund 600 Millionen Euro in die Fertigung investieren, wovon 118 Millionen Euro auf EU-Mittel entfallen. Die Produktionskapazität des Werks in Catania auf Sizilien soll auf 3 Gigawatt von derzeit 200 Megawatt steigen.

SODEXO

hat im ersten Geschäftshalbjahr dank höherer Umsätze den Gewinn deutlich gesteigert. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr wurde trotz der globalen Unsicherheiten bestätigt, wenn auch am unteren Ende des erwarteten Umsatzwachstums. Sodexo erzielte in den sechs Monaten per Ende Februar einen Nettogewinn von 337 Millionen Euro, eine Verzehnfachung gegenüber den 33 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz erhöhte sich währungsbereinigt um 16 Prozent auf 10,26 Milliarden Euro.

SURTECO

verstärkt seinen Vorstand. Das Unternehmen hat CFO Andreas Pötz mit Wirkung zum 1. April in den Vorstand der Surteco Group SE berufen. Der Vorstand der Beteiligungsgesellschaft bestehe nun aus CEO Wolfgang Moyses, COO Manfred Bracher und Chief Financial Officer Pötz.

SANOFI

wird das von ihr ausgegliederte Unternehmen für pharmazeutische Wirkstoffe, Euroapi, Anfang Mai an die Börse in Paris bringen. Der erste Handelstag werde nach der Genehmigung durch den Marktregulierer am 6. Mai sein, teilte die Sanofi SA mit. Der Konzern werde nach der Transaktion rund 30 Prozent des Aktienkapitals und der Stimmrechte an dem Unternehmen halten. Weitere 12 Prozent der Anteile würden bei der staatlichen Epic Bpifrance liegen.

STELLANTIS

will am Stammsitz seiner deutschen Tochter Opel in Rüsselsheim mehr als hundert neue Stellen bei Künstlicher Intelligenz und digitaler Vernetzung schaffen. "Im Rahmen der Softwarestrategie von Stellantis bauen wir in Rüsselsheim gerade eine der weltweit geplanten Software-Einheiten Software X auf", kündigte Opel-Personalchef Ralph Wangemann in einer internen Mitarbeiterbotschaft am 14. März an, wie das Handelsblatt berichtet. "Für dieses Jahr sollen zunächst Stellen im unteren dreistelligen Bereich entstehen", heißt es in einer separaten Rundmail des Betriebsrats.

STELLANTIS

hat mit mehreren europäischen Banken Vereinbarungen über die Umstrukturierung seiner Finanzdienstleistungsplattform unterzeichnet, wie der Automobilhersteller mitteilte. Stellantis hatte im Dezember exklusive Gespräche mit den Banken über seine Finanzierung aufgenommen. Entsprechende Vereinbarungen sind Stellantis zufolge nun mit den Verbraucherfinanzierungsabteilungen von Credit Agricole SA, Banco Santander SA und BNP Paribas SA getroffen worden.

VESTAS

hat einen Auftrag in den USA erhalten. Angaben zum Kunden oder Projekt wurden nicht gemacht. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt hat, ging ein Auftrag über 201 Megawatt (MW) für Enventus-Turbinen ein. Der Auftrag umfasse 33 Windturbinen vom Typ V162-6.2 MW im 6,0 Megawatt-Betriebsmodus sowie eine Turbine vom Typ V136-3.45 MW. Die Lieferung der Turbinen soll im vierten Quartal 2022 beginnen, die Inbetriebnahme ist für das vierte Quartal 2023 geplant.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2022 07:09 ET (11:09 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.