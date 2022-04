Berlin (ots) -Bundeskanzler Olaf Scholz spricht am 01. Juni 2022 vor Vertretern der lokalen Medienhäuser und geladenen Gästen auf der Medienpolitischen Stunde des Verbandes Deutscher Lokalzeitungen in Berlin.Thema der Veranstaltung des Kongresses Deutscher Lokalzeitungen 2022 sind unter anderem die Einschränkungen der Meinungs- und Pressevielfalt in Russland. Aber auch dem Erhalt der Pressevielfalt in Deutschland wird vor dem Hintergrund erheblicher wirtschaftlichen Herausforderungen für die Tageszeitungen besondere Aufmerksamkeit gewidmet.Der VDL wird mit dem Bundeskanzler über Möglichkeiten zur Stabilisierung der Pressefreiheit und -Vielfalt diskutieren.Der Verband Deutscher Lokalzeitungen e. V. (VDL) begeht in diesem Jahr sein 55jähriges Jubiläum. Er ist die Interessenvertretung der lokalen Zeitungs- und Medienhäuser. In ihm sind rund 80 kleinere und mittlere Tageszeitungen zusammengeschlossen, die etwa fünf Millionen Leserinnen und Leser haben. Der VDL repräsentiert die Belange lokaler und regional ausgerichteter Tageszeitungen - print und digital.Pressekontakt:Stefan Waldschmidt M.A.VerbandsreferentTelefon: 030/ 39 80 51 54E-Mail: Stefan.Waldschmidt@lokalpresse.deOriginal-Content von: Verband Deutscher Lokalzeitungen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81967/5186690