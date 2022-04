Foto: HensoldtDer Ausstieg des Großaktionärs KKR hat am Freitag die zuletzt gefragten Aktien von Hensoldt auf Talfahrt geschickt. Die Titel des Rüstungskonzerns, die Ende Februar deutlich von den geplanten Investitionen der Bundeswehr profitiert hatten, sackten deutlich ab. Aus charttechnischer Sicht gerät damit eine wichtige Marke in den Fokus.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag berichtete, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...