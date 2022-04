Nicht nur der Goldpreis ist auf Rekordjagd, auch auf dem Markt für Sammlermünzen ist ein geradezu historischer Boom zu beobachten. In den USA häufen sich die Höchstgebote von einer Million US-Dollar oder mehr für einzelne Münzen. Diese Schallmauer ist für den deutschen Markt noch unerreichbar, doch kaufkräftige Auktionsteilnehmer liefern auch hierzulande Rekord um Rekord. Nun ist mit einem Preis von 700.000 Euro in Osnabrück die teuerste Münze versteigert worden, die jemals in Deutschland verkauft ...

