Die Markteinführung der medizinischen Cannabisprodukte ist das Ergebnis einer im Jahr 2021 unterzeichneten Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen.

Dr. Reddy's wird der exklusive Vertriebspartner für verschiedene medizinische Cannabisprodukte von MediCane in Deutschland sein.

Darüber hinaus haben Dr. Reddy's und MediCane eine Kooperations- und Kofinanzierungsvereinbarung für eine klinische Studie der Phase II für ein medizinisches Cannabisprodukt zur Symptomlinderung bei verhaltensbedingten und psychologischen Demenzsymptomen (Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia, BPSD) getroffen. Nach der Markteinführung verfügt Dr. Reddy's über die exklusiven Vertriebs- und Marketingrechte für das Produkt in Europa (außer in Russland und den GUS-Staaten).

Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY, NSEIFSC: DRREDDY, zusammen mit den Tochtergesellschaften gemeinsam als "Dr. Reddy's" bezeichnet) und MediCane Health Inc. (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften gemeinsam als "MediCane" bezeichnet) haben heute die Markteinführung ihres auf medizinischem Cannabis-basierenden Produkts in Deutschland bekannt gegeben.

Im Rahmen einer 2021 begonnenen Zusammenarbeit zwischen Dr. Reddy's und MediCane wird MediCane die medizinischen Cannabisprodukte aus den EU-GMP-zertifizierten Anlagen in Portugal an Dr. Reddy's liefern und logistische und regulatorische Unterstützung leisten. Als exklusiver Vertriebshändler der Produkte in Deutschland wird das Unternehmen Dr. Reddy's den Zugang zu den medizinischen Cannabisprodukten von MediCane unter seiner eigenen Marke gewähren. Die Einführung wird durch einen spezialisierten Außendienst unterstütz, der medizinische Fachkreise über die Anwendung der Produkte aufklären und bei der Erstattung durch die Krankenkassen beraten kann.

Die Markteinführung stellt für MediCane den Einstieg in den pharmazeutischen Sektor eines wichtigen europäischen Marktes dar. Für Dr. Reddy's bedeutet die Markteinführung eine Verstärkung der Präsenz auf dem wachsenden deutschen Markt für medizinisches Cannabis, nachdem das Unternehmen kürzlich die Nimbus Health GmbH übernommen hat, die sich auf den Vertrieb, die Zulassung, den Verkauf und die Vermarktung von medizinischem Cannabis spezialisiert hat.

Mit mehr als 83 Millionen Einwohnern, die von einem umfassenden Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen profitieren, stellt Deutschland dank der gut entwickelten Vorschriften und der Erstattung von medizinischem Cannabis durch die Krankenkassen, unter bestimmten Umständen, bereits mehr als die Hälfte des derzeitigen Marktes für medizinisches Cannabis in der Europäischen Union1. Die Nachfrage nach medizinischem Cannabis ist in den letzten Jahren gewachsen, angetrieben durch die Legalisierung von medizinischem Cannabis durch den Deutschen Bundestag im Jahr 2017. Der medizinische Cannabismarkt in Deutschland wird auf ein Volumen von ~122 Mio. geschätzt, mit einem Wachstum von ~25 im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 und einem CAGR von ~55 seit 2017. Rund 150.000 deutsche Patienten nutzen laut Berichten2 medizinisches Cannabis für ihren ungedeckten medizinischen Bedarf3, insbesondere in den Bereichen Schmerzbehandlung, Spastik, Anorexie, Erbrechen und Depression.

Dr. Reddy's und MediCane haben zudem eine Vereinbarung über die Kofinanzierung einer klinischen Studie der Phase II für ein Cannabisprodukt zur Linderung von Symptomen bei verhaltensbedingten und psychologischen Symptomen der Demenz (Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia, BPSD) unterzeichnet. Dr. Reddy's wird nach Abschluss der Studie die exklusiven Vertriebs- und Vermarktungsrechte für dieses Produkt in Europa (außer in Russland und den GUS-Staaten) besitzen. Die Parteien rechnen damit, dass die klinische Studie für das Produkt in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 beginnen wird. BPSD bezieht sich auf das Spektrum der üblicherweise beobachteten nicht-kognitiven und nicht-neurologischen Symptome von Demenz, wie Unruhe, Aggression, Psychose, Depression und Apathie.

Patrick Aghanian, Head of European Generics bei Dr. Reddy's, kommentiert: "Diese Zusammenarbeit mit MediCane Health unterstreicht das Engagement von Dr. Reddy's, eine führende Position auf dem schnell wachsenden Markt für medizinisches Cannabis in Europa einzunehmen. Mit MediCane bündeln wir unsere Kräfte mit einem einzigartigen und differenzierten forschungsbasierten Partner auf dem Gebiet des medizinischen Cannabis. Wir freuen uns sehr über die strategische, multidimensionale Zusammenarbeit mit MediCane, die unsere Mission, den Zugang zu medizinischem Cannabis zur Deckung der Patientenbedürfnisse und zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten voranzutreiben, weiter ergänzt."

Yossi BenAmram, Mitbegründer und Group CEO, MediCane, sagte: "Diese Zusammenarbeit ist ein Ausdruck der Strategie von MediCane, evidenzbasierte medizinische Produkte zu entwickeln und Partnerschaften mit führenden Pharmaunternehmen einzugehen, um das Potenzial dieser Medikamente für Patienten bestmöglich zu nutzen. Diese Zusammenarbeit ist kurz-, mittel- und langfristig ein bedeutender Schritt für MediCane und wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit einem angesehenen und innovativen Unternehmen wie Dr. Reddy's. Unsere agrotechnischen und biologischen cannabisspezifischen F&E-Ressourcen und Know-how sowie den bewährten Verkaufs-, Marketing- und Vertriebskapazitäten von Dr. Reddy's, mit einem breiten geografischen Zugang entsprechend unserer Strategie, sowie starken regulatorischen und F&E-Kompetenzen für die Entwicklung von Generika, bin ich davon überzeugt, dass diese synergetische Partnerschaft in absehbarer Zeit an der Spitze der europäischen Marktakteure für medizinischen Cannabis stehen kann."

Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY, NSEIFSC: DRREDDY) ist ein integriertes Pharmaunternehmen, das sich für die Bereitstellung erschwinglicher und innovativer Arzneimittel für ein gesünderes Leben einsetzt. Dr. Reddy's bietet ein Portfolio von Produkten und Dienstleistungen an, darunter APIs, maßgeschneiderte pharmazeutische Dienstleistungen, Generika, Biosimilars und differenzierte Formulierungen. Unsere wichtigsten Therapiebereiche sind Magen-Darm, Herz-Kreislauf, Diabetologie, Onkologie, Schmerztherapie und Dermatologie. Dr. Reddy's ist auf Märkten in der ganzen Welt tätig. Zu unseren wichtigsten Märkten gehören die USA, Indien, Russland und die GUS-Länder sowie Europa. Weitere Informationen finden Sie unter: www.drreddys.com

MediCane wurde 2019 gegründet und bietet mit seinem Seed-to-Costumer-Geschäftsmodell die Möglichkeit einer umfassenden Überwachung und Kontrolle des Anbauprozesses sowie der anschließenden medizinischen und pharmazeutischen Forschung und Entwicklung. Dieses Modell umfasst die Entwicklung von genetischem Saatgut, die Pflanzenzucht, den Anbau, die Herstellung, die pharmakologische Entwicklung, die medizinische Forschung und den Vertrieb der Endprodukte an die Endverbraucher. Unsere Genbank enthält eine Vielzahl von Stämmen, die in unseren hochmodernen Gewächshäusern kultiviert und anschließend in Nachernte- und Produktionsanlagen unter Einhaltung der GACP- und GMP-Qualitätsstandards verarbeitet werden. Der Vertrieb der Endprodukte an die Endverbraucher erfolgt über ein globales BTB- und BTC-Partnernetzwerk. Zu den wichtigsten Märkten für MediCane gehören Israel, Europa und Australien. MediCane betreibt eine globale pharmazeutische und medizinische F&E mit mehreren Standorten, die aus präklinischen und klinischen Studien in verschiedenen therapeutischen Bereichen besteht. Die F&E-Aktivitäten von MediCane werden intern von einem erfahrenen Team und in Kooperation mit weltweit anerkannten Wissenschaftlern und führenden Forschungseinrichtungen durchgeführt, die das analytische, biologische und medizinische Fachwissen bereitstellen. Mit einem auf den Patienten ausgerichteten Ansatz für klinische Studien will MediCane wirksame pharmazeutische Produkte auf Cannabisbasis zur Behandlung von Entzündungs- und neurologischen Erkrankungen anbieten.

