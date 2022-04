Lockdown in Shanghai und technische Fehler bei Plug-Ins belasten VW

Werbung



Volkswagen steht unter Druck. Außerdem: In der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters nimmt Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, den DAX© sowie die Bayer-Aktie und die Union Pacific Corporation-Aktie unter die Lupe.



Diese Woche beginnt der Lockdown in der nordostchinesischen Millionenmetropole Schanghai um die dortige Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Unter anderem ist davon auch das VW-Werk im Vorort Anting betroffen. Der Konzern muss seine dortige Produktion vorläufig einstellen, womit bereits vier Produktionsstätten in der Region stillstehen, was sowohl die Lieferketten als auch die Geschäftstätigkeit des Automobilkonzerns belastet. Ein weiterer Faktor, welches bei dem Management für Sorgenfalten sorgen dürfte ist der notwendige Rückruf von etwa 120.000 Plug-In-Hybriden um diese auf technische Mängel zu überprüfen. Es bestehe der Verdacht auf eine erhöhte Brandgefahr, so der VW-Konzern.





Eine ausgeprägte Volatilität in Form hoher Handelsspannen auf Tagesbasis dominiert das aktuelle Börsengeschehen. Wie die Lage an den Finanzmärkten aus technischer Sicht aussieht, diskutiert Jörg Scherer, technischer Analyst der HSBC, in der heutigen Ausgabe des Daily Trading-Newsletters. Interessierte können sich für ein kostenloses Abonnement der täglich aktuellen Chartanalyse anmelden und sich auf eine fundierte technische Analyse verschiedener Werte freuen.

