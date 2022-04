Die Lenzing Gruppe ist mit dem ÖGUT-Umweltpreis 2022 in der Kategorie "World without Waste" ausgezeichnet worden. Die Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) würdigte insbesondere den Beitrag der Lenzing für den Wandel der Textil- und Bekleidungsindustrie von einem linearen zu einem Modell der Kreislaufwirtschaft. Bei der deutschen Bundeswettbewerbsbehörde wurde der Erwerb eines Verbraucherkreditportfolios der Sberbank Europe AG durch die Bawag P.S.K. und Österreichische Postsparkasse AG angemeldet, wie aus einem Eintrag beim Bundeskartellamt in Deutschland hervorgeht.Apropos Bawag: Kepler Cheuvreux bestätigt die Kauf-Empfehlung für Bawag und reduziert das Kursziel von 69,0 auf 66,4 Euro. (Der Input von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...